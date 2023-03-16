https://ria.ru/20230316/putin-1858364451.html

Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов

Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов - РИА Новости, 16.03.2023

Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение ослабить ограничения инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:49

2023-03-16T16:49

2023-03-16T16:49

экономика

россия

владимир путин

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение ослабить ограничения инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций, сказал, что в России нет доброго и злого следователя, все хорошие. "Вот видите, куда он вас толкает, он сейчас что сказал: перерегистрируйтесь и всё будет хорошо, как-будто зашли снова. Обратите внимание, у нас нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие", - сказал Путин, комментируя предложение первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что поскольку необходимо выводить дивиденты инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций, чтобы компания могла существовать, необходимо установить более четкие правила, а также существенно ослабить им ограничения, которые есть на текущий момент. "То есть, люди вошли, уже понимая, что им грозит, уже в условиях вот этой враждебной обстановки всей, которая сложилась из так называемых недружественных стран, вошли сюда, работают. Для них, конечно, имело бы смысл... под жестким контролем безусловно, администрируем, это все технические вопросы, для них ослабить", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, андрей белоусов