https://ria.ru/20230316/putin-1858364451.html
Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов
Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов - РИА Новости, 16.03.2023
Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов
Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение ослабить ограничения инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:49
2023-03-16T16:49
2023-03-16T16:49
экономика
россия
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение ослабить ограничения инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций, сказал, что в России нет доброго и злого следователя, все хорошие. "Вот видите, куда он вас толкает, он сейчас что сказал: перерегистрируйтесь и всё будет хорошо, как-будто зашли снова. Обратите внимание, у нас нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие", - сказал Путин, комментируя предложение первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что поскольку необходимо выводить дивиденты инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций, чтобы компания могла существовать, необходимо установить более четкие правила, а также существенно ослабить им ограничения, которые есть на текущий момент. "То есть, люди вошли, уже понимая, что им грозит, уже в условиях вот этой враждебной обстановки всей, которая сложилась из так называемых недружественных стран, вошли сюда, работают. Для них, конечно, имело бы смысл... под жестким контролем безусловно, администрируем, это все технические вопросы, для них ослабить", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, андрей белоусов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Путин прокомментировал идею ослабить ограничения ряду инвесторов
Путин об идее ослабить ограничения ряду инвесторов: нет доброго и злого следователя
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение ослабить ограничения инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций, сказал, что в России нет доброго и злого следователя, все хорошие.
"Вот видите, куда он вас толкает, он сейчас что сказал: перерегистрируйтесь и всё будет хорошо, как-будто зашли снова. Обратите внимание, у нас нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие", - сказал Путин, комментируя предложение первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова
о том, что поскольку необходимо выводить дивиденты инвесторам, которые вошли в бизнес России из недружественных стран во время санкций, чтобы компания могла существовать, необходимо установить более четкие правила, а также существенно ослабить им ограничения, которые есть на текущий момент.
"То есть, люди вошли, уже понимая, что им грозит, уже в условиях вот этой враждебной обстановки всей, которая сложилась из так называемых недружественных стран, вошли сюда, работают. Для них, конечно, имело бы смысл... под жестким контролем безусловно, администрируем, это все технические вопросы, для них ослабить", - сказал Белоусов.
Путин призвал развивать производства вместе с дружественными странами