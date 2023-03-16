https://ria.ru/20230316/putin-1858362198.html
Путин поручил правительству доложить об инвестпроектах в промышленности
Путин поручил правительству доложить об инвестпроектах в промышленности - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил правительству доложить об инвестпроектах в промышленности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 31 марта доложить о реализации инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:59
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 31 марта доложить о реализации инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию (в том числе в рамках льготного режима работы промышленных кластеров) инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2023 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230316/aktsii-1858363190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил правительству доложить об инвестпроектах в промышленности
Путин поручил правительству доложить об инвестпроектах по выпуску приоритетной продукции