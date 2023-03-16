https://ria.ru/20230316/putin-1858344879.html

Фонд поддержки промышленности работает эффективно, заявил Путин

Фонд поддержки промышленности работает эффективно, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Фонд поддержки промышленности работает эффективно, заявил Путин

Фонд поддержки промышленности эффективно работает, более тысячи проектов были поддержаны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:48

2023-03-16T15:48

2023-03-16T15:49

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Фонд поддержки промышленности эффективно работает, более тысячи проектов были поддержаны, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу фонда поддержки промышленности, он действительно работает эффективно, давно уже, несколько лет... Я так слышал: тысяча проектов поддержаны, 1300, по-моему, на общий объем их поддержки 400 миллиардов рублей. Но, когда возникли те сложности, о которых вы упомянули,... правительство приняло решение и своевременно докапитализировали... этот фонд на 120 миллиардов (рублей), и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным - 144 миллиарда (рублей)", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать.

https://ria.ru/20230316/putin-1858342345.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей