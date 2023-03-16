https://ria.ru/20230316/putin-1858342345.html

Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах

Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах

Президент России Владимир Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах, но при условии размещения там чистых и вписывающихся в городскую среду... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:42

2023-03-16T15:42

2023-03-16T16:11

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858329971_0:343:3030:2047_1920x0_80_0_0_0811afd4a31dda37d1945d2b6e5b83e4.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах, но при условии размещения там чистых и вписывающихся в городскую среду производств."Идея (промышленных парков в городах) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами РФ. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.По его словам, на освобождаемых от старых предприятий площадках можно разместить новые индустриальные парки, но возникают вопросы: чья собственность, чья земля, предприятия. "С этим надо всегда разбираться", - отметил Путин.Кроме того, добавил президент, условием размещения предприятий должна быть чистота производств. "Если предприятие почему-то перестало существовать в центре городов или не в центре, но в городской черте, то, конечно, если говорить о новом производстве в городской черте, а не о строительстве доходных домов и прочих сооружений подобного рода, то тогда это должно быть чистое производство и отвечающее не только целям извлечения прибыли, что очень важно для любого бизнеса, но и вписывающихся в городскую среду", - сказал он.Владимир Путин привлек внимание бизнесменов к идее правительства по созданию технологических кластеров, а кабмин попросил быстрее ее реализовать."Вот сейчас Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП - ред.) вспомнил о других возможностях, кроме упомянутого нами Фонда поддержки промышленности, действительно, мы развиваем различные направления. Вот сейчас вы знаете об инициативе правительства о создании вот этих технологических кластеров. Это тоже одна из возможностей, которая создаст дополнительные опции для бизнеса. Ну, кроме уже известной и работающей промышленной индустриальной ипотеки", - сказал Путин на съезде РСПП."Но и по этому направлению, по направлению этих технологических платформ, кластеров тоже можно получить и дополнительные льготы, там, по-моему, социальные взносы 7,6%, другие льготы возможны. Над этим надо только как следует правительству поработать, принять решение окончательное и быстрее внедрять в практическую работу эти механизмы. Они востребованы и, уверен, принесут хорошую пользу промышленности", - отметил президент.

https://ria.ru/20230316/putin-1858344879.html

https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей