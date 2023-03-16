https://ria.ru/20230316/putin-1858342345.html
Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах
Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах
Президент России Владимир Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах, но при условии размещения там чистых и вписывающихся в городскую среду... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:42
2023-03-16T15:42
2023-03-16T16:11
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах, но при условии размещения там чистых и вписывающихся в городскую среду производств."Идея (промышленных парков в городах) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами РФ. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.По его словам, на освобождаемых от старых предприятий площадках можно разместить новые индустриальные парки, но возникают вопросы: чья собственность, чья земля, предприятия. "С этим надо всегда разбираться", - отметил Путин.Кроме того, добавил президент, условием размещения предприятий должна быть чистота производств. "Если предприятие почему-то перестало существовать в центре городов или не в центре, но в городской черте, то, конечно, если говорить о новом производстве в городской черте, а не о строительстве доходных домов и прочих сооружений подобного рода, то тогда это должно быть чистое производство и отвечающее не только целям извлечения прибыли, что очень важно для любого бизнеса, но и вписывающихся в городскую среду", - сказал он.Владимир Путин привлек внимание бизнесменов к идее правительства по созданию технологических кластеров, а кабмин попросил быстрее ее реализовать."Вот сейчас Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП - ред.) вспомнил о других возможностях, кроме упомянутого нами Фонда поддержки промышленности, действительно, мы развиваем различные направления. Вот сейчас вы знаете об инициативе правительства о создании вот этих технологических кластеров. Это тоже одна из возможностей, которая создаст дополнительные опции для бизнеса. Ну, кроме уже известной и работающей промышленной индустриальной ипотеки", - сказал Путин на съезде РСПП."Но и по этому направлению, по направлению этих технологических платформ, кластеров тоже можно получить и дополнительные льготы, там, по-моему, социальные взносы 7,6%, другие льготы возможны. Над этим надо только как следует правительству поработать, принять решение окончательное и быстрее внедрять в практическую работу эти механизмы. Они востребованы и, уверен, принесут хорошую пользу промышленности", - отметил президент.
https://ria.ru/20230316/putin-1858344879.html
https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах
Путин поручил проработать идею промпарков в городах для размещения чистых производств
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать идею промышленных парков в городах, но при условии размещения там чистых и вписывающихся в городскую среду производств.
"Идея (промышленных парков в городах) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами РФ. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
.
Фонд поддержки промышленности работает эффективно, заявил Путин
По его словам, на освобождаемых от старых предприятий площадках можно разместить новые индустриальные парки, но возникают вопросы: чья собственность, чья земля, предприятия. "С этим надо всегда разбираться", - отметил Путин.
Кроме того, добавил президент, условием размещения предприятий должна быть чистота производств. "Если предприятие почему-то перестало существовать в центре городов или не в центре, но в городской черте, то, конечно, если говорить о новом производстве в городской черте, а не о строительстве доходных домов и прочих сооружений подобного рода, то тогда это должно быть чистое производство и отвечающее не только целям извлечения прибыли, что очень важно для любого бизнеса, но и вписывающихся в городскую среду", - сказал он.
Владимир Путин привлек внимание бизнесменов к идее правительства по созданию технологических кластеров, а кабмин попросил быстрее ее реализовать.
"Вот сейчас Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП - ред.) вспомнил о других возможностях, кроме упомянутого нами Фонда поддержки промышленности, действительно, мы развиваем различные направления. Вот сейчас вы знаете об инициативе правительства о создании вот этих технологических кластеров. Это тоже одна из возможностей, которая создаст дополнительные опции для бизнеса. Ну, кроме уже известной и работающей промышленной индустриальной ипотеки", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Но и по этому направлению, по направлению этих технологических платформ, кластеров тоже можно получить и дополнительные льготы, там, по-моему, социальные взносы 7,6%, другие льготы возможны. Над этим надо только как следует правительству поработать, принять решение окончательное и быстрее внедрять в практическую работу эти механизмы. Они востребованы и, уверен, принесут хорошую пользу промышленности", - отметил президент.
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин