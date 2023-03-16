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Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 16.03.2023
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15:38 16.03.2023 (обновлено: 16:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858340938.html
Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет"
Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 16.03.2023
Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет"
Работа по федеральной программе "Профессионалитет" будет усилена, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей, заявил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:38
2023-03-16T16:14
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работа по федеральной программе "Профессионалитет" будет усилена, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент подчеркнул, что освоение новых производственных и управленческих технологий должно сопровождаться притоком квалифицированных кадров. По его словам, нужно многое сделать, чтобы повысить эффективность обучения и переподготовки молодежи и уже состоявшихся специалистов. "Здесь отмечу совместную инициативу бизнеса и правительства - федеральный проект "Профессионалитет". Как было сказано в послании, мы усилим работу по этому направлению, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей. Они получат современное, качественное образование, навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу", - сказал Путин. Он обратил внимание правительства и представителей бизнеса на то, что это потребует дополнительных вложений. "Эти планы потребуют дополнительных вложений. Как со стороны государства, так и со стороны предпринимательского сообщества. Рассчитываю на единство подходов в этом вопросе и общую заинтересованность в результатах этой работы", - сказал президент.
https://na.ria.ru/20220616/kravtsov-1795882027.html
https://na.ria.ru/20220909/professionalitet-1815606741.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, навигатор абитуриента
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Навигатор абитуриента
Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет"

Путин: за пять лет в "Профессионалитете" должны принять участие миллион молодых людей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работа по федеральной программе "Профессионалитет" будет усилена, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент подчеркнул, что освоение новых производственных и управленческих технологий должно сопровождаться притоком квалифицированных кадров. По его словам, нужно многое сделать, чтобы повысить эффективность обучения и переподготовки молодежи и уже состоявшихся специалистов.
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"Здесь отмечу совместную инициативу бизнеса и правительства - федеральный проект "Профессионалитет". Как было сказано в послании, мы усилим работу по этому направлению, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей. Они получат современное, качественное образование, навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу", - сказал Путин.
Он обратил внимание правительства и представителей бизнеса на то, что это потребует дополнительных вложений.
"Эти планы потребуют дополнительных вложений. Как со стороны государства, так и со стороны предпринимательского сообщества. Рассчитываю на единство подходов в этом вопросе и общую заинтересованность в результатах этой работы", - сказал президент.
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