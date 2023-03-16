https://ria.ru/20230316/putin-1858340938.html

Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет"

Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 16.03.2023

Путин рассказал, как будет работать проект "Профессионалитет"

Работа по федеральной программе "Профессионалитет" будет усилена, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей, заявил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:38

2023-03-16T15:38

2023-03-16T16:14

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работа по федеральной программе "Профессионалитет" будет усилена, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент подчеркнул, что освоение новых производственных и управленческих технологий должно сопровождаться притоком квалифицированных кадров. По его словам, нужно многое сделать, чтобы повысить эффективность обучения и переподготовки молодежи и уже состоявшихся специалистов. "Здесь отмечу совместную инициативу бизнеса и правительства - федеральный проект "Профессионалитет". Как было сказано в послании, мы усилим работу по этому направлению, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей. Они получат современное, качественное образование, навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу", - сказал Путин. Он обратил внимание правительства и представителей бизнеса на то, что это потребует дополнительных вложений. "Эти планы потребуют дополнительных вложений. Как со стороны государства, так и со стороны предпринимательского сообщества. Рассчитываю на единство подходов в этом вопросе и общую заинтересованность в результатах этой работы", - сказал президент.

https://na.ria.ru/20220616/kravtsov-1795882027.html

https://na.ria.ru/20220909/professionalitet-1815606741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, навигатор абитуриента