https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html

Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин

Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин

Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:29

2023-03-16T15:29

2023-03-16T15:43

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин."Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на российской почве, смог бы ответить на те вызовы, о которых вы упомянули, но эти вызовы зато побуждают нас к такой эффективной работе, это у нас получается", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.

https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей