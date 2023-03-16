https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин
Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:29
2023-03-16T15:29
2023-03-16T15:43
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин."Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на российской почве, смог бы ответить на те вызовы, о которых вы упомянули, но эти вызовы зато побуждают нас к такой эффективной работе, это у нас получается", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин
Президент Путин: все внешние вызовы побуждают к эффективной работе