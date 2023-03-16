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Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
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15:29 16.03.2023 (обновлено: 15:43 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин
Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:29
2023-03-16T15:43
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин."Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на российской почве, смог бы ответить на те вызовы, о которых вы упомянули, но эти вызовы зато побуждают нас к такой эффективной работе, это у нас получается", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html
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экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Внешние вызовы побуждают к эффективной работе, заявил Путин

Президент Путин: все внешние вызовы побуждают к эффективной работе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все внешние вызовы побуждают нас к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин.
"Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на российской почве, смог бы ответить на те вызовы, о которых вы упомянули, но эти вызовы зато побуждают нас к такой эффективной работе, это у нас получается", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин призвал развивать производства вместе с дружественными странами
Вчера, 15:27
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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