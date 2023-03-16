https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html

Путин призвал развивать производства вместе с дружественными странами

Путин призвал развивать производства вместе с дружественными странами - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал развивать производства вместе с дружественными странами

России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:27

2023-03-16T15:27

2023-03-16T15:27

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Прежде всего именно на основе собственной технологической базы, в том числе, в партнерстве с дружественными странами нам нужно увеличивать производственные мощности, открывать новые предприятия, создавать рабочие места на всей территории страны. Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он добавил, что РФ преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. "Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230316/putin-1858335078.html

https://ria.ru/20230316/investitsii-1858330465.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей