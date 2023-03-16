https://ria.ru/20230316/putin-1858335078.html

Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин

Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин

Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:21

2023-03-16T15:21

2023-03-16T15:21

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. "Что сегодня определяет состояние отечественных отраслей производства, формирует новый экономический тренд? Первое: нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. Расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстро растущих регионов мира. Вы знаете, мы и так и в предыдущие годы, до всех этих кризисных явлений и специальных операций, мы ориентировались постепенно-постепенно на быстро развивающиеся рынки. Ну а теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось, что мы делали это не напрасно, более того даже, делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем", - сказал Путин. По его словам, за последний год товарооборот РФ "с этими регионами мира, с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться".

https://ria.ru/20230316/oborot-1858308035.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей