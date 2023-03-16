https://ria.ru/20230316/putin-1858335078.html
Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин
Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин
Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:21
2023-03-16T15:21
2023-03-16T15:21
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. "Что сегодня определяет состояние отечественных отраслей производства, формирует новый экономический тренд? Первое: нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. Расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстро растущих регионов мира. Вы знаете, мы и так и в предыдущие годы, до всех этих кризисных явлений и специальных операций, мы ориентировались постепенно-постепенно на быстро развивающиеся рынки. Ну а теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось, что мы делали это не напрасно, более того даже, делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем", - сказал Путин. По его словам, за последний год товарооборот РФ "с этими регионами мира, с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться".
https://ria.ru/20230316/oborot-1858308035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Россия расширит контакты с государствами растущих регионов, заявил Путин
Путин: Россия будет расширять торговые контакты с государствами растущих регионов мира
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП.
"Что сегодня определяет состояние отечественных отраслей производства, формирует новый экономический тренд? Первое: нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. Расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстро растущих регионов мира. Вы знаете, мы и так и в предыдущие годы, до всех этих кризисных явлений и специальных операций, мы ориентировались постепенно-постепенно на быстро развивающиеся рынки. Ну а теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось, что мы делали это не напрасно, более того даже, делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем", - сказал Путин.
По его словам, за последний год товарооборот РФ "с этими регионами мира, с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться".
Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России