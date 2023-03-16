https://ria.ru/20230316/putin-1858329456.html

Путин повсеместно призвал внедрять бережливые технологии

Путин повсеместно призвал внедрять бережливые технологии - РИА Новости, 16.03.2023

Путин повсеместно призвал внедрять бережливые технологии

Бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во всех сферах экономики и социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:12

2023-03-16T15:12

2023-03-16T18:21

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во всех сферах экономики и социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Очевидно, что современные, в том числе, так называемые, бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во всех отраслях экономики и социальной сферы", - сказал Путин. Он также напомнил, что большая работа по этой теме стартовала в 2019 году в рамках национального проекта по увеличению производительности труда на малых и средних предприятиях страны. "И результат есть, уже есть результат. Эти результаты фиксируются на национальном уровне", - отметил президент.

https://ria.ru/20230316/opk-1858328203.html

https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей