https://ria.ru/20230316/putin-1858315911.html

Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить

Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить - РИА Новости, 16.03.2023

Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить

России ещё предстоит решить ряд системных вопросов с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:49

2023-03-16T14:49

2023-03-16T18:18

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России ещё предстоит решить ряд системных вопросов с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые коллеги, как уже сказал, сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса. Для запуска перспективных. долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики. Да, нам, конечно, ещё предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, но количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", - сказал Путин на съезде РСПП."Сегодня на совещании с коллегами из правительства мы, безусловно, обсудим ход работы по каждому из ключевых направлений, дополнительные инициативы на этот счет озвучены, как я уже дважды упоминал сегодня в послании, уверен, мы их обязательно реализуем. Преодолеем системные вызовы и в итоге общими усилиями власти, деловых кругов, граждан добьемся желаемых результатов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей