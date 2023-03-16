Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить
Путин заявил, что в России предстоит решить системные вопросы с логистикой и технологиями
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России ещё предстоит решить ряд системных вопросов с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, как уже сказал, сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса. Для запуска перспективных. долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики. Да, нам, конечно, ещё предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, но количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Сегодня на совещании с коллегами из правительства мы, безусловно, обсудим ход работы по каждому из ключевых направлений, дополнительные инициативы на этот счет озвучены, как я уже дважды упоминал сегодня в послании, уверен, мы их обязательно реализуем. Преодолеем системные вызовы и в итоге общими усилиями власти, деловых кругов, граждан добьемся желаемых результатов", - сказал Путин.