Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 16.03.2023 (обновлено: 18:18 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858315911.html
Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить
Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить - РИА Новости, 16.03.2023
Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить
России ещё предстоит решить ряд системных вопросов с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:49
2023-03-16T18:18
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858338646_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f2ed1c8f4fb05dbf93fa29430f452cd5.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России ещё предстоит решить ряд системных вопросов с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые коллеги, как уже сказал, сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса. Для запуска перспективных. долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики. Да, нам, конечно, ещё предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, но количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", - сказал Путин на съезде РСПП."Сегодня на совещании с коллегами из правительства мы, безусловно, обсудим ход работы по каждому из ключевых направлений, дополнительные инициативы на этот счет озвучены, как я уже дважды упоминал сегодня в послании, уверен, мы их обязательно реализуем. Преодолеем системные вызовы и в итоге общими усилиями власти, деловых кругов, граждан добьемся желаемых результатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858338646_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb8bc91c7803bbac370810c61b74d5cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, какие системные вопросы предстоит решить

Путин заявил, что в России предстоит решить системные вопросы с логистикой и технологиями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России ещё предстоит решить ряд системных вопросов с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, как уже сказал, сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса. Для запуска перспективных. долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики. Да, нам, конечно, ещё предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, но количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Сегодня на совещании с коллегами из правительства мы, безусловно, обсудим ход работы по каждому из ключевых направлений, дополнительные инициативы на этот счет озвучены, как я уже дважды упоминал сегодня в послании, уверен, мы их обязательно реализуем. Преодолеем системные вызовы и в итоге общими усилиями власти, деловых кругов, граждан добьемся желаемых результатов", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин призвал вывести систему управления на новый уровень
Вчера, 14:45
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала