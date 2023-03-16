https://ria.ru/20230316/putin-1858312015.html

Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин

Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин

России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:43

2023-03-16T14:43

2023-03-16T17:14

россия

в мире

владимир путин

экономика

европа

российский союз промышленников и предпринимателей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858330570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b101560951529176a396da6fb32e1dd.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней придется обратиться к Москве, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он напомнил, что год назад власти этих государств "выкручивали руки" своим компаниям, заставляя многих покинуть российский рынок. В свою очередь, западные эксперты предрекали стране депрессию, пустые полки в магазинах, масштабный дефицит товаров и провал сектора услуг. Однако в итоге сами страны Запада столкнулись с этими проблемами, подчеркнул Путин.По словам главы государства, дело дошло до того, что зарубежные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Путин подчеркнул, что репа — хороший продукт, однако и за ней, скорее всего, придется ехать в Россию. Президент отметил, что уровень урожая здесь существенно превосходит показатели стран Европы. При этом он подчеркнул, что на урожайность в основном влияют погодные условия, однако без российских удобрений этим государствам придется трудно.

https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу 2023-03-16T14:43 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, владимир путин, экономика, европа, российский союз промышленников и предпринимателей