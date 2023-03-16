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Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
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14:43 16.03.2023 (обновлено: 17:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858312015.html
Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин
Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин
России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:43
2023-03-16T17:14
россия
в мире
владимир путин
экономика
европа
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней придется обратиться к Москве, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он напомнил, что год назад власти этих государств "выкручивали руки" своим компаниям, заставляя многих покинуть российский рынок. В свою очередь, западные эксперты предрекали стране депрессию, пустые полки в магазинах, масштабный дефицит товаров и провал сектора услуг. Однако в итоге сами страны Запада столкнулись с этими проблемами, подчеркнул Путин.По словам главы государства, дело дошло до того, что зарубежные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Путин подчеркнул, что репа — хороший продукт, однако и за ней, скорее всего, придется ехать в Россию. Президент отметил, что уровень урожая здесь существенно превосходит показатели стран Европы. При этом он подчеркнул, что на урожайность в основном влияют погодные условия, однако без российских удобрений этим государствам придется трудно.
https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html
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Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу
Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу
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россия, в мире, владимир путин, экономика, европа, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, В мире, Владимир Путин, Экономика, Европа, Российский союз промышленников и предпринимателей
Даже за репой Западу придется обратиться к России, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что странам Запада придется покупать репу в России из-за неурожая

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней придется обратиться к Москве, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он напомнил, что год назад власти этих государств "выкручивали руки" своим компаниям, заставляя многих покинуть российский рынок. В свою очередь, западные эксперты предрекали стране депрессию, пустые полки в магазинах, масштабный дефицит товаров и провал сектора услуг. Однако в итоге сами страны Запада столкнулись с этими проблемами, подчеркнул Путин.
По словам главы государства, дело дошло до того, что зарубежные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Путин подчеркнул, что репа — хороший продукт, однако и за ней, скорее всего, придется ехать в Россию. Президент отметил, что уровень урожая здесь существенно превосходит показатели стран Европы. При этом он подчеркнул, что на урожайность в основном влияют погодные условия, однако без российских удобрений этим государствам придется трудно.
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