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Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце - РИА Новости, 17.03.2023
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14:30 16.03.2023 (обновлено: 12:11 17.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ptitsy-1858548382.html
Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце
Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце - РИА Новости, 17.03.2023
Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце
Первые перелетные птицы вернутся в столицу уже в этом месяце, скоро прилетят обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чибис и другие,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-16T14:30
2023-03-17T12:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первые перелетные птицы вернутся в столицу уже в этом месяце, скоро прилетят обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чибис и другие, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Подходящее время для прилета наступает, когда начинает сходить снег и появляется достаточно кормовой базы. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию. Первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис. Они прилетят уже в этом месяце", - говорится в сообщении. Отмечается, что в апреле вернутся широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд-белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка. "Последними прилетят перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, сорокопут-жулан, луговой чекан, речная крачка, деревенская ласточка, обыкновенный соловей, садовая славка, обыкновенная чечевица, речной сверчок, кукушка обыкновенная, иволга, черный стриж", - отмечается в публикации. Уточняется, что в зимний период на зимовку из столицы улетают около 160 видов птиц. Примерно 100 видов остаются на природных территориях Москвы, среди них большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, галка, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый дятел, седой дятел.
https://ria.ru/20230315/prud-1857929724.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкЗяблик, сидящий на ветке
Зяблик, сидящий на ветке - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
Перейти в медиабанк
Зяблик, сидящий на ветке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первые перелетные птицы вернутся в столицу уже в этом месяце, скоро прилетят обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чибис и другие, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Подходящее время для прилета наступает, когда начинает сходить снег и появляется достаточно кормовой базы. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию. Первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис. Они прилетят уже в этом месяце", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в апреле вернутся широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд-белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка.
"Последними прилетят перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, сорокопут-жулан, луговой чекан, речная крачка, деревенская ласточка, обыкновенный соловей, садовая славка, обыкновенная чечевица, речной сверчок, кукушка обыкновенная, иволга, черный стриж", - отмечается в публикации.
Уточняется, что в зимний период на зимовку из столицы улетают около 160 видов птиц. Примерно 100 видов остаются на природных территориях Москвы, среди них большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, галка, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый дятел, седой дятел.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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