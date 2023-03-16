https://ria.ru/20230316/ptitsy-1858548382.html

Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце

Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце - РИА Новости, 17.03.2023

Первые перелетные птицы вернутся в Москву уже в этом месяце

Первые перелетные птицы вернутся в столицу уже в этом месяце, скоро прилетят обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чибис и другие,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-16T14:30

2023-03-16T14:30

2023-03-17T12:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первые перелетные птицы вернутся в столицу уже в этом месяце, скоро прилетят обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чибис и другие, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Подходящее время для прилета наступает, когда начинает сходить снег и появляется достаточно кормовой базы. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию. Первыми на природные территории столицы вернутся обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис. Они прилетят уже в этом месяце", - говорится в сообщении. Отмечается, что в апреле вернутся широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд-белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка. "Последними прилетят перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, сорокопут-жулан, луговой чекан, речная крачка, деревенская ласточка, обыкновенный соловей, садовая славка, обыкновенная чечевица, речной сверчок, кукушка обыкновенная, иволга, черный стриж", - отмечается в публикации. Уточняется, что в зимний период на зимовку из столицы улетают около 160 видов птиц. Примерно 100 видов остаются на природных территориях Москвы, среди них большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, галка, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый дятел, седой дятел.

https://ria.ru/20230315/prud-1857929724.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва