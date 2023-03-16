https://ria.ru/20230316/psb-1858323876.html

ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП

ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП - РИА Новости, 16.03.2023

ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП

ПСБ первым на рынке реализовал функционал проведения B2B-операций с помощью Системы быстрых платежей как в мобильном, так и в интернет-банке, сообщает банк. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:59

2023-03-16T14:59

2023-03-16T14:59

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

технологии

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. ПСБ первым на рынке реализовал функционал проведения B2B-операций с помощью Системы быстрых платежей как в мобильном, так и в интернет-банке, сообщает банк.Это позволяет юрлицам - клиентам ПСБ совершать платежи через СБП с любого удобного им устройства.Как ранее сообщал Банк России, крупные кредитные организации к октябрю текущего года должны встроить сервис СБП не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки, а с апреля следующего года банки должны будут обеспечить переводы через СБП между юридическими лицами. "Мы видим большие возможности в развитии бизнес-платежей с помощью СБП, о чем говорит востребованность у наших клиентов операций с использованием этого сервиса в схожем сегменте - В2С. Так, в прошлом году количество транзакций через Систему быстрых платежей, проводимых предпринимателями, увеличилось более чем в 20 раз" - приводятся в сообщении вице-президента - заместителя руководителя блока Средний и малый бизнес ПСБ Кирилла Тихонова.По его словам, интерес к сервису объясняется, в первую очередь, удобством его использования и скоростью зачисления средств, поэтому переход СБП в сегмент В2В становится очередным этапом повышения качества банковского обслуживания и существенно упрощает расчеты бизнеса между собой.Как отметили в банке, формат В2В СБП будет особенно востребован в сфере торговли и закупок, где скорость зачисления платежей имеет существенное значение, а также при проведении стандартных сделок между юридическими лицами. По мере подключения банками сервиса В2В СБП предприниматели смогут проводить расчеты с партнерами, имеющими счета в других кредитных организациях.

https://ria.ru/20230316/psb-1858238633.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), технологии