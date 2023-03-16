Рейтинг@Mail.ru
ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/psb-1858323876.html
ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП
ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП - РИА Новости, 16.03.2023
ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП
ПСБ первым на рынке реализовал функционал проведения B2B-операций с помощью Системы быстрых платежей как в мобильном, так и в интернет-банке, сообщает банк. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:59
2023-03-16T14:59
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. ПСБ первым на рынке реализовал функционал проведения B2B-операций с помощью Системы быстрых платежей как в мобильном, так и в интернет-банке, сообщает банк.Это позволяет юрлицам - клиентам ПСБ совершать платежи через СБП с любого удобного им устройства.Как ранее сообщал Банк России, крупные кредитные организации к октябрю текущего года должны встроить сервис СБП не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки, а с апреля следующего года банки должны будут обеспечить переводы через СБП между юридическими лицами. "Мы видим большие возможности в развитии бизнес-платежей с помощью СБП, о чем говорит востребованность у наших клиентов операций с использованием этого сервиса в схожем сегменте - В2С. Так, в прошлом году количество транзакций через Систему быстрых платежей, проводимых предпринимателями, увеличилось более чем в 20 раз" - приводятся в сообщении вице-президента - заместителя руководителя блока Средний и малый бизнес ПСБ Кирилла Тихонова.По его словам, интерес к сервису объясняется, в первую очередь, удобством его использования и скоростью зачисления средств, поэтому переход СБП в сегмент В2В становится очередным этапом повышения качества банковского обслуживания и существенно упрощает расчеты бизнеса между собой.Как отметили в банке, формат В2В СБП будет особенно востребован в сфере торговли и закупок, где скорость зачисления платежей имеет существенное значение, а также при проведении стандартных сделок между юридическими лицами. По мере подключения банками сервиса В2В СБП предприниматели смогут проводить расчеты с партнерами, имеющими счета в других кредитных организациях.
https://ria.ru/20230316/psb-1858238633.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_97:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_6f4f82cd79f58b11a53dc4f2fab81bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, псб (банк псб), технологии
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Технологии

ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. ПСБ первым на рынке реализовал функционал проведения B2B-операций с помощью Системы быстрых платежей как в мобильном, так и в интернет-банке, сообщает банк.
Это позволяет юрлицам - клиентам ПСБ совершать платежи через СБП с любого удобного им устройства.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
ПСБ на выставке "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ" провел деловую игру по финграмотности
Вчера, 11:20
Как ранее сообщал Банк России, крупные кредитные организации к октябрю текущего года должны встроить сервис СБП не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки, а с апреля следующего года банки должны будут обеспечить переводы через СБП между юридическими лицами.
"Мы видим большие возможности в развитии бизнес-платежей с помощью СБП, о чем говорит востребованность у наших клиентов операций с использованием этого сервиса в схожем сегменте - В2С. Так, в прошлом году количество транзакций через Систему быстрых платежей, проводимых предпринимателями, увеличилось более чем в 20 раз" - приводятся в сообщении вице-президента - заместителя руководителя блока Средний и малый бизнес ПСБ Кирилла Тихонова.
По его словам, интерес к сервису объясняется, в первую очередь, удобством его использования и скоростью зачисления средств, поэтому переход СБП в сегмент В2В становится очередным этапом повышения качества банковского обслуживания и существенно упрощает расчеты бизнеса между собой.
Как отметили в банке, формат В2В СБП будет особенно востребован в сфере торговли и закупок, где скорость зачисления платежей имеет существенное значение, а также при проведении стандартных сделок между юридическими лицами. По мере подключения банками сервиса В2В СБП предприниматели смогут проводить расчеты с партнерами, имеющими счета в других кредитных организациях.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала