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В Париже на акции протеста полиция применила слезоточивый газ

В Париже на акции протеста полиция применила слезоточивый газ - РИА Новости, 16.03.2023

В Париже на акции протеста полиция применила слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:05

2023-03-16T22:05

2023-03-16T22:56

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ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Митингующие собрались у здания Нацсобрания Франции, где должно было пройти голосование по законопроекту. В итоге оно не состоялось из-за решения премьера Элизабет Борн прибегнуть к статье 49.3 конституции. В свою очередь, протестующие позднее переместились к площади Согласия, неподалеку от которой расположен Елисейский дворец.Акция проходила мирно, но к вечеру манифестанты стали строить баррикады из ограждений и досок, а затем жечь их. Кроме того, они стали забрасывать полицию камнями и бутылками. Силовики применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. Также они попытались потушить горящие ограждения и доски.По данным полиции, число митингующих на площади Согласия в Париже достигло уже шести тысяч человек.Сегодня депутаты Нацсобрания Франции приняли законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции страны. Теперь увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет закрепят на законодательном уровне. Изменения вступят в силу через полгода.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей Франции. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

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в мире, париж, франция, элизабет борн, эммануэль макрон