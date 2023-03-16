https://ria.ru/20230316/protesty-1858418098.html

В Париже на площади Согласия проходит акция против пенсионной реформы

В Париже на площади Согласия проходит акция против пенсионной реформы - РИА Новости, 16.03.2023

В Париже на площади Согласия проходит акция против пенсионной реформы

Протестующие против пенсионной реформы переместились от здания Национального собрания Франции на площадь Согласия, неподалеку от которой расположен Елисейский... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:04

2023-03-16T19:04

2023-03-16T19:04

в мире

франция

элизабет борн

париж

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Протестующие против пенсионной реформы переместились от здания Национального собрания Франции на площадь Согласия, неподалеку от которой расположен Елисейский дворец, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Колонна манифестантов, которая ранее в четверг собралась у здания Нацсобрания Франции, переместилась на площадь Согласия на другой берег Сены, где продолжила статичный митинг. По оценкам корреспондента РИА Новости, в нем участвуют сотни человек, в том числе ведущие профсоюзы страны. На место прибыл лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. К демонстрации также присоседились радикалы black bloc. Собравшиеся требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона и отмены пенсионной реформы. Митинг проходит под контролем полицейских и жандармов. Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. В четверг в национальном собрании Франции (нижней палате парламента) должно было пройти окончательное голосование по поводу реформы, однако премьер-министр Элизабет Борн объявила, что власти приняли закон без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции Франции. Теперь увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода. Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

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в мире, франция, элизабет борн, париж, жан-люк меланшон, эммануэль макрон