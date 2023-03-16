Рейтинг@Mail.ru
В Афинах полиция применила газ против участников митинга - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/protesty-1858343245.html
В Афинах полиция применила газ против участников митинга
В Афинах полиция применила газ против участников митинга - РИА Новости, 16.03.2023
В Афинах полиция применила газ против участников митинга
Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:45
2023-03-16T15:45
в мире
афины
сириза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855963419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b87ca185982c7b7e51d8aea20c38c886.jpg
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА. Некоторые СМИ сообщают, что беспорядки произошли после того, как протестующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью. В четверг в Афинах прошли митинги протеста в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли 57 человек. С начала митинга собралось намного меньше людей, чем на демонстрациях в предыдущие дни, однако затем стали подходить новые колонны демонстрантов. Столкновения начались в конце шествия. На видеозаписи "Авги" видно, как полиция бросается в проходящую мимо колонну, разгоняет ее, хватает молодого человека, но затем сразу отпускает его. "В очередной раз полиция разогнала мирную демонстрацию по поводу трагедии в Темпе и усилий правительства по сокрытию информации. Видеодокумент avgi.gr зафиксировал неспровоцированное нападение спецназа полиции на демонстрантов, мирно протестовавших из-за попытки правительства скрыть ответственность за трагедию. Создается впечатление, что силы полиции атаковали с единственной целью — сорвать марш", - написала газета. На видео слышны голоса протестующих, спрашивающих полицейских, почему они бьют людей, в то время как люди всех возрастов разбегаются, спасаясь от полиции.
https://ria.ru/20230311/afiny-1857164034.html
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855963419_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d98fb4b0bf6bde0095ce7bf56cdeb24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афины, сириза
В мире, Афины, СИРИЗА
В Афинах полиция применила газ против участников митинга

В Афинах полиция с помощью газа разогнала мирную демонстрацию

© AP Photo / Yorgos KarahalisСотрудники полиции во время акции протеста в Афинах, Греция
Сотрудники полиции во время акции протеста в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Сотрудники полиции во время акции протеста в Афинах, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА.
Некоторые СМИ сообщают, что беспорядки произошли после того, как протестующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью.
В четверг в Афинах прошли митинги протеста в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли 57 человек. С начала митинга собралось намного меньше людей, чем на демонстрациях в предыдущие дни, однако затем стали подходить новые колонны демонстрантов. Столкновения начались в конце шествия.
На видеозаписи "Авги" видно, как полиция бросается в проходящую мимо колонну, разгоняет ее, хватает молодого человека, но затем сразу отпускает его.
"В очередной раз полиция разогнала мирную демонстрацию по поводу трагедии в Темпе и усилий правительства по сокрытию информации. Видеодокумент avgi.gr зафиксировал неспровоцированное нападение спецназа полиции на демонстрантов, мирно протестовавших из-за попытки правительства скрыть ответственность за трагедию. Создается впечатление, что силы полиции атаковали с единственной целью — сорвать марш", - написала газета.
На видео слышны голоса протестующих, спрашивающих полицейских, почему они бьют людей, в то время как люди всех возрастов разбегаются, спасаясь от полиции.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции
11 марта, 01:28
 
В миреАфиныСИРИЗА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала