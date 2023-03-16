https://ria.ru/20230316/protesty-1858343245.html
В Афинах полиция применила газ против участников митинга
В Афинах полиция применила газ против участников митинга - РИА Новости, 16.03.2023
В Афинах полиция применила газ против участников митинга
Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:45
2023-03-16T15:45
2023-03-16T15:45
в мире
афины
сириза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855963419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b87ca185982c7b7e51d8aea20c38c886.jpg
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА. Некоторые СМИ сообщают, что беспорядки произошли после того, как протестующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью. В четверг в Афинах прошли митинги протеста в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли 57 человек. С начала митинга собралось намного меньше людей, чем на демонстрациях в предыдущие дни, однако затем стали подходить новые колонны демонстрантов. Столкновения начались в конце шествия. На видеозаписи "Авги" видно, как полиция бросается в проходящую мимо колонну, разгоняет ее, хватает молодого человека, но затем сразу отпускает его. "В очередной раз полиция разогнала мирную демонстрацию по поводу трагедии в Темпе и усилий правительства по сокрытию информации. Видеодокумент avgi.gr зафиксировал неспровоцированное нападение спецназа полиции на демонстрантов, мирно протестовавших из-за попытки правительства скрыть ответственность за трагедию. Создается впечатление, что силы полиции атаковали с единственной целью — сорвать марш", - написала газета. На видео слышны голоса протестующих, спрашивающих полицейских, почему они бьют людей, в то время как люди всех возрастов разбегаются, спасаясь от полиции.
https://ria.ru/20230311/afiny-1857164034.html
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855963419_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d98fb4b0bf6bde0095ce7bf56cdeb24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, сириза
В Афинах полиция применила газ против участников митинга
В Афинах полиция с помощью газа разогнала мирную демонстрацию
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости.
Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги"
- орган крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА.
Некоторые СМИ сообщают, что беспорядки произошли после того, как протестующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью.
В четверг в Афинах прошли митинги протеста в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли 57 человек. С начала митинга собралось намного меньше людей, чем на демонстрациях в предыдущие дни, однако затем стали подходить новые колонны демонстрантов. Столкновения начались в конце шествия.
На видеозаписи "Авги" видно, как полиция бросается в проходящую мимо колонну, разгоняет ее, хватает молодого человека, но затем сразу отпускает его.
"В очередной раз полиция разогнала мирную демонстрацию по поводу трагедии в Темпе и усилий правительства по сокрытию информации. Видеодокумент avgi.gr зафиксировал неспровоцированное нападение спецназа полиции на демонстрантов, мирно протестовавших из-за попытки правительства скрыть ответственность за трагедию. Создается впечатление, что силы полиции атаковали с единственной целью — сорвать марш", - написала газета.
На видео слышны голоса протестующих, спрашивающих полицейских, почему они бьют людей, в то время как люди всех возрастов разбегаются, спасаясь от полиции.
В Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции