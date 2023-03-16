https://ria.ru/20230316/protesty-1858343245.html

В Афинах полиция применила газ против участников митинга

В Афинах полиция применила газ против участников митинга - РИА Новости, 16.03.2023

В Афинах полиция применила газ против участников митинга

Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:45

2023-03-16T15:45

2023-03-16T15:45

в мире

афины

сириза

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АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Греческая полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Афин, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила газета "Авги" - орган крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА. Некоторые СМИ сообщают, что беспорядки произошли после того, как протестующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью. В четверг в Афинах прошли митинги протеста в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли 57 человек. С начала митинга собралось намного меньше людей, чем на демонстрациях в предыдущие дни, однако затем стали подходить новые колонны демонстрантов. Столкновения начались в конце шествия. На видеозаписи "Авги" видно, как полиция бросается в проходящую мимо колонну, разгоняет ее, хватает молодого человека, но затем сразу отпускает его. "В очередной раз полиция разогнала мирную демонстрацию по поводу трагедии в Темпе и усилий правительства по сокрытию информации. Видеодокумент avgi.gr зафиксировал неспровоцированное нападение спецназа полиции на демонстрантов, мирно протестовавших из-за попытки правительства скрыть ответственность за трагедию. Создается впечатление, что силы полиции атаковали с единственной целью — сорвать марш", - написала газета. На видео слышны голоса протестующих, спрашивающих полицейских, почему они бьют людей, в то время как люди всех возрастов разбегаются, спасаясь от полиции.

https://ria.ru/20230311/afiny-1857164034.html

афины

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афины, сириза