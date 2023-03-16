В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию
В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли на антиправительственную демонстрацию
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике, передает корреспондент РИА Новости.
В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер призвала жителей республики продолжить акции неповиновения.
Колонна манифестантов с транспарантами "Оплатите наши счета", "В отставку", "Долой президента Майю Санду", "Хотим достойной жизни", "За досрочные выборы" двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента.
"Мы будем выходить снова и снова, пока не добьемся наших требований. Власти обокрали собственное население – тарифы на отопление, газ и электричество сильно накручены. Это результат недальновидной политики правящей партии "Действие и солидарность" и лично Майи Санду", - сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.