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В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию - РИА Новости, 16.03.2023
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12:40 16.03.2023 (обновлено: 13:11 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/protesty-1858264685.html
В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию
В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию - РИА Новости, 16.03.2023
В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:40
2023-03-16T13:11
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
марина таубер
протесты
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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике, передает корреспондент РИА Новости. В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер призвала жителей республики продолжить акции неповиновения. Колонна манифестантов с транспарантами "Оплатите наши счета", "В отставку", "Долой президента Майю Санду", "Хотим достойной жизни", "За досрочные выборы" двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента. "Мы будем выходить снова и снова, пока не добьемся наших требований. Власти обокрали собственное население – тарифы на отопление, газ и электричество сильно накручены. Это результат недальновидной политики правящей партии "Действие и солидарность" и лично Майи Санду", - сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html
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Акция протеста в Молдавии
В Молдавии оппозиция проводит новую акцию протеста
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, марина таубер, протесты
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер, Протесты
В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию

В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли на антиправительственную демонстрацию

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике, передает корреспондент РИА Новости.
В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер призвала жителей республики продолжить акции неповиновения.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии
Вчера, 10:50
Колонна манифестантов с транспарантами "Оплатите наши счета", "В отставку", "Долой президента Майю Санду", "Хотим достойной жизни", "За досрочные выборы" двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента.
"Мы будем выходить снова и снова, пока не добьемся наших требований. Власти обокрали собственное население – тарифы на отопление, газ и электричество сильно накручены. Это результат недальновидной политики правящей партии "Действие и солидарность" и лично Майи Санду", - сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
СМИ рассказали о "плане Кремля" по сближению с Молдавией
15 марта, 18:39
 
В миреКишиневМолдавияМайя СандуМарина ТауберПротесты
 
 
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