https://ria.ru/20230316/protesty-1858264685.html

В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию

В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию - РИА Новости, 16.03.2023

В Кишиневе манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:40

2023-03-16T12:40

2023-03-16T13:11

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

марина таубер

протесты

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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в четверг на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике, передает корреспондент РИА Новости. В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер призвала жителей республики продолжить акции неповиновения. Колонна манифестантов с транспарантами "Оплатите наши счета", "В отставку", "Долой президента Майю Санду", "Хотим достойной жизни", "За досрочные выборы" двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента. "Мы будем выходить снова и снова, пока не добьемся наших требований. Власти обокрали собственное население – тарифы на отопление, газ и электричество сильно накручены. Это результат недальновидной политики правящей партии "Действие и солидарность" и лично Майи Санду", - сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Молдавии В Молдавии оппозиция проводит новую акцию протеста 2023-03-16T12:40 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кишинев, молдавия, майя санду, марина таубер, протесты