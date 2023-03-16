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В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия - РИА Новости, 16.03.2023
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21:49 16.03.2023 (обновлено: 21:51 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/protestuyuschie-1858450020.html
В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия
В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия - РИА Новости, 16.03.2023
В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия
Протестующие из-за пенсионной реформы на площади Согласия в Париже французы строили баррикады из ограждений и досок, а затем стали поджигать их, передает... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:49
2023-03-16T21:51
в мире
париж
франция
элизабет борн
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Протестующие из-за пенсионной реформы на площади Согласия в Париже французы строили баррикады из ограждений и досок, а затем стали поджигать их, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Власти Франции в четверг приняли законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте, прибегнув к помощи статьи 49.3 конституции страны. Теперь увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода. В четверг противники пенсионной реформы собрались у здания Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) в Париже, где должно было пройти голосование по проекту закона, которое в итоге не состоялось из-за решения премьера Элизабет Борн прибегнуть к статье конституции. Собравшиеся скандировали: "Макрона - в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Позднее они переместились к площади Согласия, неподалёку от которой расположен Елисейский дворец. Сотни протестующих запускали петарды и жгли файеры, однако обстановка сохранялась спокойная. В акции участвуют радикалы из движения black bloc. Полицейские и жандармы, находящиеся на месте, пока не вмешиваются в манифестацию. В настоящее время протестующие жгут ограждения и доски, из которых ранее пытались строить баррикады. По данным полиции, число манифестантов на площади Согласия в Париже достигло уже 6 тысяч человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
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в мире, париж, франция, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия

В Париже протестующие против пенсионной реформы начали жечь ограждения на площади Согласия

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы во Франции, Париж
Участники акции протеста против пенсионной реформы во Франции, Париж - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы во Франции, Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Протестующие из-за пенсионной реформы на площади Согласия в Париже французы строили баррикады из ограждений и досок, а затем стали поджигать их, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Власти Франции в четверг приняли законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте, прибегнув к помощи статьи 49.3 конституции страны. Теперь увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку
Вчера, 17:34
В четверг противники пенсионной реформы собрались у здания Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) в Париже, где должно было пройти голосование по проекту закона, которое в итоге не состоялось из-за решения премьера Элизабет Борн прибегнуть к статье конституции.
Собравшиеся скандировали: "Макрона - в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!".
Позднее они переместились к площади Согласия, неподалёку от которой расположен Елисейский дворец.
Сотни протестующих запускали петарды и жгли файеры, однако обстановка сохранялась спокойная. В акции участвуют радикалы из движения black bloc. Полицейские и жандармы, находящиеся на месте, пока не вмешиваются в манифестацию.
В настоящее время протестующие жгут ограждения и доски, из которых ранее пытались строить баррикады.
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной
Вчера, 19:23
По данным полиции, число манифестантов на площади Согласия в Париже достигло уже 6 тысяч человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Хватит идти на поводу". Во Франции призвали выйти на улицы против Запада
13 марта, 07:29
 
В миреПарижФранцияЭлизабет БорнЭммануэль Макрон
 
 
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