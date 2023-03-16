https://ria.ru/20230316/propazha-1858174027.html
В Воронеже пропала десятилетняя школьница
В Воронеже пропала десятилетняя школьница - РИА Новости, 16.03.2023
В Воронеже пропала десятилетняя школьница
Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:22
2023-03-16T00:22
2023-03-16T00:22
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94280/23/942802319_0:0:2875:1618_1920x0_80_0_0_e669ec7dfccedee901d3de493d18d072.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". "Пятнадцатого марта 2023 года около 12:00 (мск) ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении. Девочка была одета в темно-синюю куртку с рисунками единорожки, темно-синие спортивные штаны, шапку с белым помпоном и черные ботинки. С собой у девочки был черный рюкзак с рисунком.
https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94280/23/942802319_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_faf9983e4434395a9444ad2fbd2e8c23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж
В Воронеже пропала десятилетняя школьница
В Воронеже ведут поиски десятилетней пропавшей девочки
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт".
"Пятнадцатого марта 2023 года около 12:00 (мск) ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Девочка была одета в темно-синюю куртку с рисунками единорожки, темно-синие спортивные штаны, шапку с белым помпоном и черные ботинки. С собой у девочки был черный рюкзак с рисунком.