https://ria.ru/20230316/propazha-1858174027.html

В Воронеже пропала десятилетняя школьница

В Воронеже пропала десятилетняя школьница - РИА Новости, 16.03.2023

В Воронеже пропала десятилетняя школьница

Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T00:22

2023-03-16T00:22

2023-03-16T00:22

воронеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94280/23/942802319_0:0:2875:1618_1920x0_80_0_0_e669ec7dfccedee901d3de493d18d072.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". "Пятнадцатого марта 2023 года около 12:00 (мск) ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении. Девочка была одета в темно-синюю куртку с рисунками единорожки, темно-синие спортивные штаны, шапку с белым помпоном и черные ботинки. С собой у девочки был черный рюкзак с рисунком.

https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж