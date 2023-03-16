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В Воронеже пропала десятилетняя школьница - РИА Новости, 16.03.2023
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00:22 16.03.2023
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В Воронеже пропала десятилетняя школьница
В Воронеже пропала десятилетняя школьница - РИА Новости, 16.03.2023
В Воронеже пропала десятилетняя школьница
Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:22
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". "Пятнадцатого марта 2023 года около 12:00 (мск) ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении. Девочка была одета в темно-синюю куртку с рисунками единорожки, темно-синие спортивные штаны, шапку с белым помпоном и черные ботинки. С собой у девочки был черный рюкзак с рисунком.
https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html
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воронеж
Воронеж
В Воронеже пропала десятилетняя школьница

В Воронеже ведут поиски десятилетней пропавшей девочки

© РИА Новости / Егор Алеев. Архивное фото | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов с собакой
Сотрудники правоохранительных органов с собакой - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Егор Алеев. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов с собакой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт".
"Пятнадцатого марта 2023 года около 12:00 (мск) ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Вчера, 12:00
Девочка была одета в темно-синюю куртку с рисунками единорожки, темно-синие спортивные штаны, шапку с белым помпоном и черные ботинки. С собой у девочки был черный рюкзак с рисунком.
 
Воронеж
 
 
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