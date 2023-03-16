https://ria.ru/20230316/prokuratura-1858253888.html
В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб
В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб - РИА Новости, 16.03.2023
В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб
Число обращений в Главную военную прокуратуру (ГВП) РФ в 2022 году выросло в 2,5 раза, их основная масса касалась частичной мобилизации, сообщила в четверг... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:06
2023-03-16T12:06
2023-03-16T12:18
главная военная прокуратура рф
сергей шойгу
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Число обращений в Главную военную прокуратуру (ГВП) РФ в 2022 году выросло в 2,5 раза, их основная масса касалась частичной мобилизации, сообщила в четверг начальник первого управления ведомства Наталья Сенникова. "За прошедший год количество жалоб, поступивших в органы военной прокуратуры, возросло в 2,5 раза по сравнению с мирным временем. Из них абсолютное большинство, а это 163 тысячи, поступило с 1 октября. И они были связаны с проведением частичной мобилизации", - сказала Сенникова на заседании думского комитета по развитию гражданского общества. По ее словам, несмотря "на этот вал", количество обращений, по которым потребовалось вмешательство прокуроров либо реакция органов военного управления, в общей массе не изменилось. "Безусловно, это было вызвано определенным, скажем так, шоковым состоянием нашего населения. Где-то недоработкой в информационном плане. Тем не менее я должна сказать, что система государственных органов очень оперативно отреагировала на эти вызовы", - пояснила представитель ГВП. По ее словам, уже с 3 октября прокуроры вошли в состав призывных комиссий. И все вопросы, касающиеся призыва по мобилизации, "решались в ручном режиме". Благодаря этому от мобилизации было освобождено более 9 тысяч человек, которые не могли проходить военную службу "по объективным основаниям", отметила Сенникова. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главная военная прокуратура рф, сергей шойгу, россия, украина, безопасность
Главная военная прокуратура РФ, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Безопасность
В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб
Число жалоб в военную прокуратуру за год выросло в 2,5 раза
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Число обращений в Главную военную прокуратуру (ГВП) РФ в 2022 году выросло в 2,5 раза, их основная масса касалась частичной мобилизации, сообщила в четверг начальник первого управления ведомства Наталья Сенникова.
"За прошедший год количество жалоб, поступивших в органы военной прокуратуры, возросло в 2,5 раза по сравнению с мирным временем. Из них абсолютное большинство, а это 163 тысячи, поступило с 1 октября. И они были связаны с проведением частичной мобилизации", - сказала Сенникова на заседании думского комитета по развитию гражданского общества.
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По ее словам, несмотря "на этот вал", количество обращений, по которым потребовалось вмешательство прокуроров либо реакция органов военного управления, в общей массе не изменилось.
«
"Основная масса жалоб была связана с непониманием, с недостаточной информированностью населения", - пояснила Сенникова, добавив, что до начала частичной мобилизации военные прокуроры не фиксировали значительного потока обращений.
"Безусловно, это было вызвано определенным, скажем так, шоковым состоянием нашего населения. Где-то недоработкой в информационном плане. Тем не менее я должна сказать, что система государственных органов очень оперативно отреагировала на эти вызовы", - пояснила представитель ГВП.
По ее словам, уже с 3 октября прокуроры вошли в состав призывных комиссий. И все вопросы, касающиеся призыва по мобилизации, "решались в ручном режиме". Благодаря этому от мобилизации было освобождено более 9 тысяч человек, которые не могли проходить военную службу "по объективным основаниям", отметила Сенникова.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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