https://ria.ru/20230316/prokuratura-1858253888.html

В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб

В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб - РИА Новости, 16.03.2023

В военной прокуратуре рассказали о росте числа жалоб

Число обращений в Главную военную прокуратуру (ГВП) РФ в 2022 году выросло в 2,5 раза, их основная масса касалась частичной мобилизации, сообщила в четверг... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:06

2023-03-16T12:06

2023-03-16T12:18

главная военная прокуратура рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Число обращений в Главную военную прокуратуру (ГВП) РФ в 2022 году выросло в 2,5 раза, их основная масса касалась частичной мобилизации, сообщила в четверг начальник первого управления ведомства Наталья Сенникова. "За прошедший год количество жалоб, поступивших в органы военной прокуратуры, возросло в 2,5 раза по сравнению с мирным временем. Из них абсолютное большинство, а это 163 тысячи, поступило с 1 октября. И они были связаны с проведением частичной мобилизации", - сказала Сенникова на заседании думского комитета по развитию гражданского общества. По ее словам, несмотря "на этот вал", количество обращений, по которым потребовалось вмешательство прокуроров либо реакция органов военного управления, в общей массе не изменилось. "Безусловно, это было вызвано определенным, скажем так, шоковым состоянием нашего населения. Где-то недоработкой в информационном плане. Тем не менее я должна сказать, что система государственных органов очень оперативно отреагировала на эти вызовы", - пояснила представитель ГВП. По ее словам, уже с 3 октября прокуроры вошли в состав призывных комиссий. И все вопросы, касающиеся призыва по мобилизации, "решались в ручном режиме". Благодаря этому от мобилизации было освобождено более 9 тысяч человек, которые не могли проходить военную службу "по объективным основаниям", отметила Сенникова. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

главная военная прокуратура рф, сергей шойгу, россия, украина, безопасность