https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html

Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг"

Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг"

Президент России Владимир Путин призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:14

2023-03-16T16:14

2023-03-16T16:47

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг"."Товары будут идти, ...востребовано будет всегда, поэтому нам нужно найти источники и консолидировать эти источники финансирования этого проекта... Правительство должно подумать, как сложить этот пул возможных инвесторов. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это были российские инвесторы. Ну чего упускать такие проекты - рентабельные, хорошие", - сказал Путин.В декабре 2022 года в интервью телеканалу "Россия 24" глава совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщал, что группа прорабатывает новый транспортный маршрут через Иран, проект может быть реализован совместно с катарскими фондами. Кроме того, в январе иранское агентство IRNA писало, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и помощник президента РФ Игорь Левитин обсудили проект строительства железной дороги Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг".

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия