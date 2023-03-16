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Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг"
Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:14
2023-03-16T16:14
2023-03-16T16:47
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг"."Товары будут идти, ...востребовано будет всегда, поэтому нам нужно найти источники и консолидировать эти источники финансирования этого проекта... Правительство должно подумать, как сложить этот пул возможных инвесторов. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это были российские инвесторы. Ну чего упускать такие проекты - рентабельные, хорошие", - сказал Путин.В декабре 2022 года в интервью телеканалу "Россия 24" глава совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщал, что группа прорабатывает новый транспортный маршрут через Иран, проект может быть реализован совместно с катарскими фондами. Кроме того, в январе иранское агентство IRNA писало, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и помощник президента РФ Игорь Левитин обсудили проект строительства железной дороги Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг".
https://ria.ru/20230316/marshrut-1858351165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг"
Путин призвал бизнес вложить деньги в проект "Север — Юг", назвав его рентабельным
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг".
"Товары будут идти, ...востребовано будет всегда, поэтому нам нужно найти источники и консолидировать эти источники финансирования этого проекта... Правительство должно подумать, как сложить этот пул возможных инвесторов. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это были российские инвесторы. Ну чего упускать такие проекты - рентабельные, хорошие", - сказал Путин.
В декабре 2022 года в интервью телеканалу "Россия 24" глава совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
сообщал, что группа прорабатывает новый транспортный маршрут через Иран
, проект может быть реализован совместно с катарскими фондами. Кроме того, в январе иранское агентство IRNA писало, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и помощник президента РФ Игорь Левитин
обсудили проект строительства железной дороги Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг".
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