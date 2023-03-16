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Минпромторг спрогнозировал рост продаж автомобилей в России - РИА Новости, 16.03.2023
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12:04 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/prodazhi-1858253388.html
Минпромторг спрогнозировал рост продаж автомобилей в России
Минпромторг спрогнозировал рост продаж автомобилей в России - РИА Новости, 16.03.2023
Минпромторг спрогнозировал рост продаж автомобилей в России
Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж автомобилей всех сегментов в стране в 2023 году не менее чем на 30%, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:04
2023-03-16T12:04
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
цены на нефть
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж автомобилей всех сегментов в стране в 2023 году не менее чем на 30%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "По автопрому - это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что оно будет, естественно, больше, чем в прошлом году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Поэтому прогнозы можно будет давать чуть позже… Но это будет процентов на 30 точно больше, чем прошлый год", - сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о перспективах авторынка в текущем году.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей, цены на нефть
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский союз промышленников и предпринимателей, Цены на нефть
Минпромторг спрогнозировал рост продаж автомобилей в России

Мантуров: Минпромторг спрогнозировал рост продаж автомобилей не менее чем на 30 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е"
Электромобиль Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электромобиль "Москвич 3е". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж автомобилей всех сегментов в стране в 2023 году не менее чем на 30%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"По автопрому - это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что оно будет, естественно, больше, чем в прошлом году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Поэтому прогнозы можно будет давать чуть позже… Но это будет процентов на 30 точно больше, чем прошлый год", - сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о перспективах авторынка в текущем году.
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский союз промышленников и предпринимателейЦены на нефть
 
 
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