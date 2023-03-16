https://ria.ru/20230316/priglashenie-1858345757.html

Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию

Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 16.03.2023

Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от президента РФ Владимира... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:50

2023-03-16T15:50

2023-03-16T16:13

алжир (провинция)

россия

валентина матвиенко

владимир путин

африка

абдельмаджид теббун

совет федерации рф

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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Россию и поучаствовать во втором саммите Россия - Африка."Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное. В этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко по итогам встречи с президентом Алжира, которая длилась около двух часов.Российская делегация Совета Федерации прибыла в Алжир накануне. В четверг Матвиенко встретилась с председателем алжирского Совета Нации Салахом Гуджилем. Также запланированы переговоры с председателем Национального Народного Собрания Алжира Брахимом Бугали.

https://ria.ru/20230227/sotrudnichestvo-1854621974.html

алжир (провинция)

россия

африка

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алжир (провинция), россия, валентина матвиенко, владимир путин, африка, абдельмаджид теббун, совет федерации рф