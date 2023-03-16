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Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 16.03.2023
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15:50 16.03.2023 (обновлено: 16:13 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/priglashenie-1858345757.html
Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию
Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 16.03.2023
Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от президента РФ Владимира... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:50
2023-03-16T16:13
алжир (провинция)
россия
валентина матвиенко
владимир путин
африка
абдельмаджид теббун
совет федерации рф
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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Россию и поучаствовать во втором саммите Россия - Африка."Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное. В этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко по итогам встречи с президентом Алжира, которая длилась около двух часов.Российская делегация Совета Федерации прибыла в Алжир накануне. В четверг Матвиенко встретилась с председателем алжирского Совета Нации Салахом Гуджилем. Также запланированы переговоры с председателем Национального Народного Собрания Алжира Брахимом Бугали.
https://ria.ru/20230227/sotrudnichestvo-1854621974.html
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алжир (провинция), россия, валентина матвиенко, владимир путин, африка, абдельмаджид теббун, совет федерации рф
Алжир (провинция), Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Африка, Абдельмаджид Теббун, Совет Федерации РФ
Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию

Матвиенко передала президенту Алжира Теббуну приглашение от Путина посетить Россию

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Россию и поучаствовать во втором саммите Россия - Африка.
"Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное. В этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко по итогам встречи с президентом Алжира, которая длилась около двух часов.
Российская делегация Совета Федерации прибыла в Алжир накануне. В четверг Матвиенко встретилась с председателем алжирского Совета Нации Салахом Гуджилем. Также запланированы переговоры с председателем Национального Народного Собрания Алжира Брахимом Бугали.
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Алжир (провинция)РоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинАфрикаАбдельмаджид ТеббунСовет Федерации РФ
 
 
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