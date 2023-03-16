https://ria.ru/20230316/premiya-1858345574.html

РСПП учредит премию для социально ответственного бизнеса

РСПП учредит премию для социально ответственного бизнеса - РИА Новости, 16.03.2023

РСПП учредит премию для социально ответственного бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) учредит премию для социально ответственного бизнеса, как предложил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:50

2023-03-16T15:50

2023-03-16T15:50

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

россия

владимир путин

александр шохин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) учредит премию для социально ответственного бизнеса, как предложил президент России Владимир Путин, сообщил глава делового объединения Александр Шохин. Ранее в четверг Путин, выступая на съезде РСПП, предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний. "Вы отметили социально ответственное поведение российских компаний и в частности предложили учредить премию за открытость деятельности компаний в области финансовой отчетности. РСПП уже 10 лет ведет работу по составлению такого реестра и финансовых отчетов, и проектов по устойчивому развитию, ESG, как это мы недавно использовали иностранные слова, они под запретом сейчас, закон соответствующий в Госдуме", - сказал Шохин Путину, выступая на съезде возглавляемой им организации. Глава РСПП отметил, что такие слова как "деофшоризация", "редомициляция" и аббревиатура ESG будут переведены "на хороший русский язык". "Самое главное, что мы этой работой занимаемся не первый год, и естественно в следующем году мы не просто найдем, кого наградить, у нас есть критерии отбора и, действительно, есть чем гордиться нашим компаниям, работающим очень активно в территориях своего присутствия", - добавил он.

https://ria.ru/20230316/biznes-1858336441.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, россия, владимир путин, александр шохин