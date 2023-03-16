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Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний - РИА Новости, 16.03.2023
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14:52 16.03.2023 (обновлено: 18:19 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/premiya-1858318823.html
Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний
Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний - РИА Новости, 16.03.2023
Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил учредить премию для наиболее... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:52
2023-03-16T18:19
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний."Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний, и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов", - сказал Путин.Кроме того, глава государства предложил подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий, в которой будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны."Я знаю просто, что подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества, это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230316/biznes-1858336441.html
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний.
"Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний, и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов", - сказал Путин.
Кроме того, глава государства предложил подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий, в которой будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны.
"Я знаю просто, что подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества, это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - отметил Путин.
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