https://ria.ru/20230316/premiya-1858318823.html

Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний - РИА Новости, 16.03.2023

Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил учредить премию для наиболее... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:52

2023-03-16T14:52

2023-03-16T18:19

владимир путин

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний."Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний, и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов", - сказал Путин.Кроме того, глава государства предложил подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий, в которой будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны."Я знаю просто, что подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества, это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230316/biznes-1858336441.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей