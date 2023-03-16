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Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2023
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Новости Подмосковья
 
20:23 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/predprinimateli-1858434525.html
Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек
Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2023
Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек
В Подмосковье количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 10% в сравнении с показателями прошлого года. Оно превысило 1,7 миллиона человек. Такой РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:23
2023-03-16T20:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Подмосковье количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 10% в сравнении с показателями прошлого года. Оно превысило 1,7 миллиона человек. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360"."Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие региона: на долю МСП приходится 30% экономики Подмосковья. На сегодняшний день в секторе МСП Московской области трудоустроено свыше 1,7 миллиона человек", – подчеркнула Зиновьева.Она добавила, что власти региона активно поддерживают бизнес. В Подмосковье действует ряд субсидий, среди которых средства на покупку оборудования, открытие дела по франшизе, выход на маркетплейсы и другие.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек

CC0 / / Мужчина делает записи на рабочем месте
Мужчина делает записи на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Подмосковье количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 10% в сравнении с показателями прошлого года. Оно превысило 1,7 миллиона человек. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".
"Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие региона: на долю МСП приходится 30% экономики Подмосковья. На сегодняшний день в секторе МСП Московской области трудоустроено свыше 1,7 миллиона человек", – подчеркнула Зиновьева.
Она добавила, что власти региона активно поддерживают бизнес. В Подмосковье действует ряд субсидий, среди которых средства на покупку оборудования, открытие дела по франшизе, выход на маркетплейсы и другие.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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