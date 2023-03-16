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Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек
Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2023
Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек
В Подмосковье количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 10% в сравнении с показателями прошлого года. Оно превысило 1,7 миллиона человек. Такой РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:23
2023-03-16T20:23
2023-03-16T20:23
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Подмосковье количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 10% в сравнении с показателями прошлого года. Оно превысило 1,7 миллиона человек. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360"."Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие региона: на долю МСП приходится 30% экономики Подмосковья. На сегодняшний день в секторе МСП Московской области трудоустроено свыше 1,7 миллиона человек", – подчеркнула Зиновьева.Она добавила, что власти региона активно поддерживают бизнес. В Подмосковье действует ряд субсидий, среди которых средства на покупку оборудования, открытие дела по франшизе, выход на маркетплейсы и другие.
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РИА Новости
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