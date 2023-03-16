https://ria.ru/20230316/praktika-1858355862.html

Путин оценил идею о прохождении школьниками практики на предприятиях

Путин оценил идею о прохождении школьниками практики на предприятиях - РИА Новости, 16.03.2023

Путин оценил идею о прохождении школьниками практики на предприятиях

Президент России Владимир Путин счел интересной идею о прохождении школьниками практики на предприятиях. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:22

2023-03-16T16:22

2023-03-16T16:24

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россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел интересной идею о прохождении школьниками практики на предприятиях. Президент, выступая на съезде РСПП, отметил, что в России уже ведется работа по ранней профориентации, более того, с 6 по 11 классы есть широкая программа, связанная с практикой на предприятиях. "Здесь я хотел бы обратиться к представителям предпринимательского сообщества, здесь нужна как раз совместная работа. Вы вспомнили про практику еще Советского союза, я не принимал участия в таких программах, но уверен, что сегодня эта практика на современных предприятиях, конечно, могла бы быть гораздо более интересной, чем это было советское время", - сказал Путин. По его словам, программы с использованием современных средств коммуникаций, информации, с компьютерными играми будут более интересны детям. "Можно для ребят школьного возраста сделать эту практику такой, в которую они бы бежали бы. Надо просто подумать над этим, несложно сделать и недорого. Конечно, к этому надо возвращаться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230217/praktika-1852689058.html

https://ria.ru/20230215/zakon-1852284963.html

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общество, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, социальный навигатор, сн_образование