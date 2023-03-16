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В Астраханском заповеднике начался еще один пожар - РИА Новости, 16.03.2023
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10:16 16.03.2023 (обновлено: 10:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858216865.html
В Астраханском заповеднике начался еще один пожар
В Астраханском заповеднике начался еще один пожар - РИА Новости, 16.03.2023
В Астраханском заповеднике начался еще один пожар
Еще один пожар возник на территории Астраханского заповедника на площади около 4 тысяч гектаров, первый пожар локализован, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:16
2023-03-16T10:56
происшествия
астрахань
новости - туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще один пожар возник на территории Астраханского заповедника на площади около 4 тысяч гектаров, первый пожар локализован, сообщил РИА Новости представитель заповедника.Пожар начался на Обжоровском участке заповедника во вторник вечером. Спустя сутки площадь, пройденная огнем, составила порядка 3 тысяч гектаров.По словам собеседника агентства, по состоянию на 9.30 (8.30 мск) четверга природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника локализован, выгорело порядка 3,25 тысячи гектаров."К сожалению, ночью на Обжоровский участок пришел второй пожар... Ориентировочная площадь, пройденная огнем, около 4 тысяч гектаров", - сказал представитель заповедника.Он отметил, что огонь перекинулся со стороны правого берега протока Старая Протока. Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
https://ria.ru/20230313/pozhar-1857429482.html
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происшествия, астрахань, новости - туризм
Происшествия, Астрахань, Новости - Туризм
В Астраханском заповеднике начался еще один пожар

В Астраханском заповеднике начался еще один пожар на площади четыре тысячи гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще один пожар возник на территории Астраханского заповедника на площади около 4 тысяч гектаров, первый пожар локализован, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Пожар начался на Обжоровском участке заповедника во вторник вечером. Спустя сутки площадь, пройденная огнем, составила порядка 3 тысяч гектаров.
По словам собеседника агентства, по состоянию на 9.30 (8.30 мск) четверга природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника локализован, выгорело порядка 3,25 тысячи гектаров.
"К сожалению, ночью на Обжоровский участок пришел второй пожар... Ориентировочная площадь, пройденная огнем, около 4 тысяч гектаров", - сказал представитель заповедника.
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Он отметил, что огонь перекинулся со стороны правого берега протока Старая Протока. Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду.
Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
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