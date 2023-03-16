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Военком прокомментировал сообщения о рассылке повесток в некоторых регионах - РИА Новости, 16.03.2023
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11:37 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/povestki-1858243286.html
Военком прокомментировал сообщения о рассылке повесток в некоторых регионах
Военком прокомментировал сообщения о рассылке повесток в некоторых регионах - РИА Новости, 16.03.2023
Военком прокомментировал сообщения о рассылке повесток в некоторых регионах
Военкоматы Ярославской области, начиная с прошлого года, планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета, в настоящий момент данная работа... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:37
2023-03-16T11:37
общество
россия
ярославская область
воронежская область
липецкая область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Военкоматы Ярославской области, начиная с прошлого года, планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета, в настоящий момент данная работа продолжается, сообщил РИА Новости военный комиссар региона Игорь Гостев на фоне сообщений об уточнении военно-учетных данных в других российских субъектах. "Это плановая работа военкомата (по рассылке повесток - ред.), чтобы она именно сейчас началась или стала массовой - такого нет. У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идет. Мы рассылаем повестки для уточнения учетных данных. Мы вызываем граждан, которые идут и на военную службу по призыву, и которые пребывают в запасе. Если мы видим, что давно не уточнялись личные данные, мы их просим на полчаса прибыть в военкомат, чтобы уточнить, чтобы они на учете стояли с реальными данными", - рассказал Гостев. Ранее в Пензенской и Воронежской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета. Липецкая область стала третьим регионом страны, где официально объявили о плановой рассылке повесток в военкоматы, пояснив, что данная процедура требуется для оцифровки базы данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что выдача гражданам повесток в военкоматы - обычная практика, все данные надо уточнять, ведется постоянная работа. Он подчеркнул, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html
россия
ярославская область
воронежская область
липецкая область
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общество, россия, ярославская область, воронежская область, липецкая область
Общество, Россия, Ярославская область, Воронежская область, Липецкая область
Военком прокомментировал сообщения о рассылке повесток в некоторых регионах

Военком Ярославской области Гостев: повестки планово рассылают для уточнения данных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Военкоматы Ярославской области, начиная с прошлого года, планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета, в настоящий момент данная работа продолжается, сообщил РИА Новости военный комиссар региона Игорь Гостев на фоне сообщений об уточнении военно-учетных данных в других российских субъектах.
"Это плановая работа военкомата (по рассылке повесток - ред.), чтобы она именно сейчас началась или стала массовой - такого нет. У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идет. Мы рассылаем повестки для уточнения учетных данных. Мы вызываем граждан, которые идут и на военную службу по призыву, и которые пребывают в запасе. Если мы видим, что давно не уточнялись личные данные, мы их просим на полчаса прибыть в военкомат, чтобы уточнить, чтобы они на учете стояли с реальными данными", - рассказал Гостев.
Ранее в Пензенской и Воронежской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета. Липецкая область стала третьим регионом страны, где официально объявили о плановой рассылке повесток в военкоматы, пояснив, что данная процедура требуется для оцифровки базы данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что выдача гражданам повесток в военкоматы - обычная практика, все данные надо уточнять, ведется постоянная работа. Он подчеркнул, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
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