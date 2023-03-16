https://ria.ru/20230316/poteri-1858301479.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.03.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексные удары по противнику на южнодонецком и запорожском направлениях, в результате общие потери украинской... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:25

2023-03-16T14:25

2023-03-16T14:38

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексные удары по противнику на южнодонецком и запорожском направлениях, в результате общие потери украинской стороны за сутки составили до 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу М777, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой Народной Республики, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины