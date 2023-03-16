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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 16.03.2023 (обновлено: 14:38 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/poteri-1858301479.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.03.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексные удары по противнику на южнодонецком и запорожском направлениях, в результате общие потери украинской... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:25
2023-03-16T14:38
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексные удары по противнику на южнодонецком и запорожском направлениях, в результате общие потери украинской стороны за сутки составили до 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу М777, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой Народной Республики, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексные удары по противнику на южнодонецком и запорожском направлениях, в результате общие потери украинской стороны за сутки составили до 60 военнослужащих и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу М777, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой Народной Республики, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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