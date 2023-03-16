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Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 275 украинских военных и 10 единиц техники, включая одну РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:23
2023-03-16T14:23
2023-03-16T14:30
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россия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 275 украинских военных и 10 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в Минобороны.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 275 военных ВСУ, два танка на Донецком направлении