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Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 16.03.2023 (обновлено: 14:30 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/poteri-1858300695.html
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 275 украинских военных и 10 единиц техники, включая одну РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:23
2023-03-16T14:30
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 275 украинских военных и 10 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 275 военных ВСУ, два танка на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 275 украинских военных и 10 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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