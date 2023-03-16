https://ria.ru/20230316/potanin-1858424530.html

Потанин прокомментировал идею о разовом платеже бизнеса в бюджет России

Потанин прокомментировал идею о разовом платеже бизнеса в бюджет России - РИА Новости, 16.03.2023

Потанин прокомментировал идею о разовом платеже бизнеса в бюджет России

Бизнесмен и глава "Норникеля" Владимир Потанин, комментируя изменения в налоговой ситуации и обсуждаемый разовый платеж, сказал, что российский бизнес понимает... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:33

2023-03-16T19:33

2023-03-16T19:48

экономика

россия

владимир потанин

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

антон силуанов

норильский никель

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бизнесмен и глава "Норникеля" Владимир Потанин, комментируя изменения в налоговой ситуации и обсуждаемый разовый платеж, сказал, что российский бизнес понимает потребности страны и необходимость своего вклада, при этом нужно сделать все прозрачно, позиция бизнеса была услышана на встрече с президентом в четверг."Все, что необходимо, мы обсудили. Вопрос многих беспокоит по поводу изменения в налоговой ситуации, разовый платеж и так далее. Я могу донести свою позицию. Ее озвучивали многие мои коллеги, и я солидарен с теми, кто говорит о том, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания. Не совсем правильно было бы рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью", - сказал он журналистам по итогам встречи президента РФ с бизнесом в рамках съезда РСПП."Понимая все это, понимая ожидания, которые есть от бизнеса, мы говорим, давайте сделаем все, что нужно, прозрачно, понятно и создавая правильные ожидания. Это получилось обсудить, это услышано, и я уверен, что решение по поводу вклада бизнеса в существующую ситуацию будет адекватным, прозрачным и пойдет в стране на пользу", - отметил Потанин.Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил ранее в четверг журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей. По словам Силуанова, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.

https://ria.ru/20230316/putin-1858384073.html

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экономика, россия, владимир потанин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, антон силуанов, норильский никель