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В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 16.03.2023
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:29
2023-03-16T21:29
2023-03-16T21:29
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Вы увидите очередное объявление в ближайшие дни", - заявил он журналистам. Кирби добавил, что Вашингтон продолжит предоставлять оружие Киеву, а решения о поставках конкретных видов вооружений, включая воздушные суда, принимаются "не в параллели" с другими странами. Ранее он отметил, что решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов США о возможности поставки F-16, которая в настоящее время не рассматривается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, джон кирби, сша, нато
В мире, Украина, Джон Кирби, США, НАТО
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Белый дом: США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине в ближайшие дни