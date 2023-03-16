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Каллас и Штайнмайер обсудили увеличение помощи Украине

Каллас и Штайнмайер обсудили увеличение помощи Украине - РИА Новости, 16.03.2023

Каллас и Штайнмайер обсудили увеличение помощи Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Таллине обсудила увеличение военной помощи Украине, а... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:07

2023-03-16T13:07

2023-03-16T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

россия

украина

кая каллас

франк-вальтер штайнмайер

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Таллине обсудила увеличение военной помощи Украине, а также снижение потолка цен на российскую нефть, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства. По словам Каллас, страны Запада не должны уставать поддерживать Украину и не должны недооценивать Россию, у которой есть силы, средства и воля, чтобы вести долгосрочные военные действия. "Война должна закончиться победой Украины, а для того, чтобы Украина победила, им нужна наша постоянная поддержка и, прежде всего, оперативная помощь оружием. Я предложила государствам-членам Евросоюза совместно и оперативно закупить для Украины один миллион 155-мм артиллерийских снарядов. Нам нужно развивать европейскую оборонную промышленность. Промышленности нужны заказы, и правительства могут их размещать", - приводит слова Каллас пресс-служба. В ходе встречи Каллас также отметила, что доходы России от продажи нефти и газа значительно сократились. "Важную роль в этом играет установленное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, а также принятые в декабре и феврале решения стран ЕС и стран "Большой семерки" об установлении потолка цен на продажу российской нефти и нефтепродуктов. Мы договорились в ЕС регулярно пересматривать потолок цен. Теперь это время пришло, и Эстония предлагает еще ниже снизить потолок цен на нефть", - заявила премьер. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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