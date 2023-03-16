https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html

Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины

Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины - РИА Новости, 16.03.2023

Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины

Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:25

2023-03-16T07:25

2023-03-16T15:15

дмитрий полянский

оон

украина

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 16 мар — РИА Новости. Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim Iversen show".Он отметил, что в районе Артемовска украинские военные сейчас находятся "в очень плачевной ситуации" и несут большие потери. Он добавил, что новых мобилизованных украинцев используют "как пушечное мясо" после двух-трех дней тренировок. Режим Зеленского, выразил мнение дипломат, стал заложником собственной политики и обещаний западным странам, что он способен победить в военном смысле Россию в случае поставок оружия.Как считает Полянский, теперь задача режима Зеленского показать, что они способны на контрнаступление."Они не хотят какого-либо ущерба своему имиджу. Ситуация вокруг Бахмута, или Артемовска, как мы его называем, действительно очень плоха для Украины. Там множество военных в окружении. Тяжело представить, сколько человек они теряют. Они бросают сотню за сотней, чтобы только поддержать престиж президента Зеленского", — указал дипломат. По его мнению, для Киева проведение контрнаступления является важным, потому что оно является условием для продолжения поддержки киевского режима со стороны Запада.

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html

https://ria.ru/20230315/artemovsk-1858159593.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий полянский, оон, украина, россия, киев