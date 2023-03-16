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Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины - РИА Новости, 16.03.2023
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07:25 16.03.2023 (обновлено: 15:15 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины - РИА Новости, 16.03.2023
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:25
2023-03-16T15:15
дмитрий полянский
оон
украина
россия
киев
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ООН, 16 мар — РИА Новости. Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim Iversen show".Он отметил, что в районе Артемовска украинские военные сейчас находятся "в очень плачевной ситуации" и несут большие потери. Он добавил, что новых мобилизованных украинцев используют "как пушечное мясо" после двух-трех дней тренировок. Режим Зеленского, выразил мнение дипломат, стал заложником собственной политики и обещаний западным странам, что он способен победить в военном смысле Россию в случае поставок оружия.Как считает Полянский, теперь задача режима Зеленского показать, что они способны на контрнаступление."Они не хотят какого-либо ущерба своему имиджу. Ситуация вокруг Бахмута, или Артемовска, как мы его называем, действительно очень плоха для Украины. Там множество военных в окружении. Тяжело представить, сколько человек они теряют. Они бросают сотню за сотней, чтобы только поддержать престиж президента Зеленского", — указал дипломат. По его мнению, для Киева проведение контрнаступления является важным, потому что оно является условием для продолжения поддержки киевского режима со стороны Запада.
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1858159593.html
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дмитрий полянский, оон, украина, россия, киев
Дмитрий Полянский, ООН, Украина, Россия, Киев
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины

Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий не в пользу Киева

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 16 мар — РИА Новости. Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim Iversen show".
Он отметил, что в районе Артемовска украинские военные сейчас находятся "в очень плачевной ситуации" и несут большие потери.
«

"Погодные условия также не на стороне украинской армии, потому что они не могут использовать тяжелую технику. Я думаю, что мы находимся накануне весьма серьезных военных событий не в пользу Украины", — сказал Полянский.

Он добавил, что новых мобилизованных украинцев используют "как пушечное мясо" после двух-трех дней тренировок. Режим Зеленского, выразил мнение дипломат, стал заложником собственной политики и обещаний западным странам, что он способен победить в военном смысле Россию в случае поставок оружия.
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Как считает Полянский, теперь задача режима Зеленского показать, что они способны на контрнаступление.
"Они не хотят какого-либо ущерба своему имиджу. Ситуация вокруг Бахмута, или Артемовска, как мы его называем, действительно очень плоха для Украины. Там множество военных в окружении. Тяжело представить, сколько человек они теряют. Они бросают сотню за сотней, чтобы только поддержать престиж президента Зеленского", — указал дипломат.
По его мнению, для Киева проведение контрнаступления является важным, потому что оно является условием для продолжения поддержки киевского режима со стороны Запада.
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