https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины - РИА Новости, 16.03.2023
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:25
2023-03-16T07:25
2023-03-16T15:15
дмитрий полянский
оон
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 16 мар — РИА Новости. Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim Iversen show".Он отметил, что в районе Артемовска украинские военные сейчас находятся "в очень плачевной ситуации" и несут большие потери. Он добавил, что новых мобилизованных украинцев используют "как пушечное мясо" после двух-трех дней тренировок. Режим Зеленского, выразил мнение дипломат, стал заложником собственной политики и обещаний западным странам, что он способен победить в военном смысле Россию в случае поставок оружия.Как считает Полянский, теперь задача режима Зеленского показать, что они способны на контрнаступление."Они не хотят какого-либо ущерба своему имиджу. Ситуация вокруг Бахмута, или Артемовска, как мы его называем, действительно очень плоха для Украины. Там множество военных в окружении. Тяжело представить, сколько человек они теряют. Они бросают сотню за сотней, чтобы только поддержать престиж президента Зеленского", — указал дипломат. По его мнению, для Киева проведение контрнаступления является важным, потому что оно является условием для продолжения поддержки киевского режима со стороны Запада.
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856902599.html
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1858159593.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий полянский, оон, украина, россия, киев
Дмитрий Полянский, ООН, Украина, Россия, Киев
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий не в пользу Киева
ООН, 16 мар — РИА Новости.
Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, заявил
первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim Iversen show".
Он отметил, что в районе Артемовска
украинские военные сейчас находятся "в очень плачевной ситуации" и несут большие потери.
«
"Погодные условия также не на стороне украинской армии, потому что они не могут использовать тяжелую технику. Я думаю, что мы находимся накануне весьма серьезных военных событий не в пользу Украины", — сказал Полянский.
Он добавил, что новых мобилизованных украинцев используют "как пушечное мясо" после двух-трех дней тренировок. Режим Зеленского, выразил мнение дипломат, стал заложником собственной политики и обещаний западным странам, что он способен победить в военном смысле Россию в случае поставок оружия.
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине
Как считает Полянский, теперь задача режима Зеленского показать, что они способны на контрнаступление.
"Они не хотят какого-либо ущерба своему имиджу. Ситуация вокруг Бахмута, или Артемовска, как мы его называем, действительно очень плоха для Украины. Там множество военных в окружении. Тяжело представить, сколько человек они теряют. Они бросают сотню за сотней, чтобы только поддержать престиж президента Зеленского", — указал дипломат.
По его мнению, для Киева проведение контрнаступления является важным, потому что оно является условием для продолжения поддержки киевского режима со стороны Запада.
Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском