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Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде
Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 16.03.2023
Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде
Мужчина на мотоцикле проник на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, его задержали при попытке поджечь свой транспорт, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:09
2023-03-16T15:09
2023-03-16T15:09
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 16 мар - РИА Новости. Мужчина на мотоцикле проник на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, его задержали при попытке поджечь свой транспорт, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг утром 27-летний мужчина заехал на Мамаев курган на мотоцикле и остановился только на братской могиле. "Он стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство. Когда действия злоумышленника были замечены сотрудником охраны, он попытался скрыться, но его действия были пресечены", - говорится в сообщении СК. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчина пытался поджечь свой мотоцикл, причину поступка выясняют следователи. По данным СК, мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за покушение на повреждение памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230301/khuliganstvo-1855027461.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде
В Волгограде мужчина заехал на Мамаев курган и попытался поджечь свой мотоцикл