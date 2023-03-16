https://ria.ru/20230316/podzhog-1858327000.html

Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде

Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 16.03.2023

Мужчина пытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане в Волгограде

Мужчина на мотоцикле проник на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, его задержали при попытке поджечь свой транспорт, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:09

2023-03-16T15:09

2023-03-16T15:09

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858326526_0:148:1130:784_1920x0_80_0_0_52b9ee3179688371ec5d881f2ee3ae7b.jpg

ВОЛГОГРАД, 16 мар - РИА Новости. Мужчина на мотоцикле проник на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, его задержали при попытке поджечь свой транспорт, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг утром 27-летний мужчина заехал на Мамаев курган на мотоцикле и остановился только на братской могиле. "Он стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство. Когда действия злоумышленника были замечены сотрудником охраны, он попытался скрыться, но его действия были пресечены", - говорится в сообщении СК. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчина пытался поджечь свой мотоцикл, причину поступка выясняют следователи. По данным СК, мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за покушение на повреждение памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230301/khuliganstvo-1855027461.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)