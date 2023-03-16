https://ria.ru/20230316/podmoskove-1858240711.html
Губернатор Подмосковья открыл Год педагога и наставника в регионе
Губернатор Подмосковья открыл Год педагога и наставника в регионе - РИА Новости, 16.03.2023
Губернатор Подмосковья открыл Год педагога и наставника в регионе
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл Год педагога и наставника в регионе, а также вручил награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:29
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл Год педагога и наставника в регионе, а также вручил награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. "Сегодня мы встречаемся в очередной раз с педагогами, воспитателями. Я хочу вас поблагодарить за инновационные подходы к работе… Но есть ещё один момент, который требует также инновационного, современного подхода - это дошкольное образование… Я хочу поблагодарить тех, кто использует современные методики, формирует стимулы, мотивации для ребенка уже в таком юном возрасте", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что педагогу дополнительного образования центра творчества Евгении Неменковой из Красногорска, учителю истории и обществознания школы №15 с русским этнокультурным компонентом Анаит Мкртчян из Жуковского, учителю истории и обществознания лицея "Дубна" Галине Горностаевой было присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Московской области". Также благодарностью губернатора Подмосковья были отмечены представители педагогических династий, в частности, учитель физики лицея № 4 в Коломне Людмила Алыкова, династия Макаровых-Алыковых-Михалиных-Чистяковых уже 164 года дает знания новым поколениям подмосковных школьников. Губернатор Московской области также отметил важность патриотического воспитания подрастающего поколения. "В такое сложное время детям особенно непросто разобраться: Что происходит? Почему это происходит? Я благодарен учителям, которые помогают ребятам разобраться в геополитических, исторических вопросах, воспитывают патриотов. Направление, которым вы занимаетесь, бесценно", - отметил Воробьёв.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл Год педагога и наставника в регионе, а также вручил награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
"Сегодня мы встречаемся в очередной раз с педагогами, воспитателями. Я хочу вас поблагодарить за инновационные подходы к работе… Но есть ещё один момент, который требует также инновационного, современного подхода - это дошкольное образование… Я хочу поблагодарить тех, кто использует современные методики, формирует стимулы, мотивации для ребенка уже в таком юном возрасте", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что педагогу дополнительного образования центра творчества Евгении Неменковой из Красногорска, учителю истории и обществознания школы №15 с русским этнокультурным компонентом Анаит Мкртчян из Жуковского, учителю истории и обществознания лицея "Дубна" Галине Горностаевой было присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Московской области".
Также благодарностью губернатора Подмосковья были отмечены представители педагогических династий, в частности, учитель физики лицея № 4 в Коломне Людмила Алыкова, династия Макаровых-Алыковых-Михалиных-Чистяковых уже 164 года дает знания новым поколениям подмосковных школьников. Губернатор Московской области также отметил важность патриотического воспитания подрастающего поколения.
"В такое сложное время детям особенно непросто разобраться: Что происходит? Почему это происходит? Я благодарен учителям, которые помогают ребятам разобраться в геополитических, исторических вопросах, воспитывают патриотов. Направление, которым вы занимаетесь, бесценно", - отметил Воробьёв.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.