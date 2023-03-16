https://ria.ru/20230316/podderzhka-1858318329.html
Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие
Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие - РИА Новости, 16.03.2023
Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие
Власти России будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие, заявил президент РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:51
2023-03-16T14:51
2023-03-16T15:19
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти России будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России. Вот, что бы хотел в этой связи ещё добавить. Первое, о компаниях, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стабильное развитие на многие годы вперед, кто вкладывает ресурсы в исследования и разработки, в создание собственных технологических платформ и торговых марок, вот эти компании, безусловно, должны будут поддерживаться. Те, для кого долгосрочная репутация и доброе имя - это не пустой звук, а большая ценность. Именно они и являются компаниями, которые имеют стратегический взгляд на будущее", - сказал Путин на съезде РСПП."Сегодня мы видим примеры такого достойного отношения к делу, как к высокой миссии предпринимателя, которым не все равно, где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант - а это действительно талант - не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественные блага. И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, скажем так, не первой необходимости, запускаются специальные программы поддержки", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).По его словам, ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивное, культурные объекты."Словом, делают жизнь всех вокруг лучше. Таких инициатив, приносящих реальную пользу людям, должно быть больше, и подобные проекты должны быть интересными, разумеется, посильными и крупному, и среднему, и малому бизнесу, и субъектам федерации, если осуществлять эти проекты совместно", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230316/premiya-1858318823.html
https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331682_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_168cb265a9b9972bedf1cab7fbc36f47.jpg
Путин: ответственный бизнес не прячет активы в офшорах и не отделяет себя от своего региона
ПУТИН НАЗВАЛ ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА:
НЕ ПРЯЧЕТ АКТИВЫ В ОФШОРЫ, НЕ ОТДЕЛЯЕТ СЕБЯ ОТ РЕГИОНА,
ВКЛАДЫВАЕТСЯ В РАЗВИТИЕ, В ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ
2023-03-16T14:51
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие
Путин пообещал поддержку бизнесу и компаниям, которые нацелены на стратегическое развитие
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти России будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России. Вот, что бы хотел в этой связи ещё добавить. Первое, о компаниях, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стабильное развитие на многие годы вперед, кто вкладывает ресурсы в исследования и разработки, в создание собственных технологических платформ и торговых марок, вот эти компании, безусловно, должны будут поддерживаться. Те, для кого долгосрочная репутация и доброе имя - это не пустой звук, а большая ценность. Именно они и являются компаниями, которые имеют стратегический взгляд на будущее", - сказал Путин на съезде РСПП
.
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"Сегодня мы видим примеры такого достойного отношения к делу, как к высокой миссии предпринимателя, которым не все равно, где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант - а это действительно талант - не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественные блага. И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, скажем так, не первой необходимости, запускаются специальные программы поддержки", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивное, культурные объекты.
"Словом, делают жизнь всех вокруг лучше. Таких инициатив, приносящих реальную пользу людям, должно быть больше, и подобные проекты должны быть интересными, разумеется, посильными и крупному, и среднему, и малому бизнесу, и субъектам федерации, если осуществлять эти проекты совместно", - отметил глава государства.
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