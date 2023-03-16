https://ria.ru/20230316/plennyy-1858246490.html

Азовец рассказал, как зарезал сослуживца

Азовец рассказал, как зарезал сослуживца - РИА Новости, 16.03.2023

Азовец рассказал, как зарезал сослуживца

Бывший вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий, служивший в полку "Азов"*, во время боев в Мариуполе убил человека, заподозренного, что он... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:45

2023-03-16T11:45

2023-03-16T11:45

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Бывший вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий, служивший в полку "Азов"*, во время боев в Мариуполе убил человека, заподозренного, что он наводчик. Убийц не остановило даже то, что подозреваемый оказался их сослуживцем по 12-й бригаде Нацгвардии Украины - музыкантом из военного оркестра. Тридцатипятилетний старшина Артем Ступницкий в Житомире был вокалистом известной в местных кругах металлической группы Putrefaction - группа активно выступала, записывала альбомы. В 2015 году он решил пойти в армию, чтобы заработать. "Азов"* тогда имел хорошую медийную компанию, в СМИ показывали, что это подразделение занимается, тренируется. Кроме того, у меня было большое количество татуировок на теле и не уверен был, что меня возьмут в другие батальоны - рок-татуировки разные, змеи, Япония, черепа", - рассказал РИА Новости Артем, ныне проходящий по уголовному делу в России. Его не смутило даже то, что полк имел репутацию нацистского. Впрочем, при поступлении на службу о взглядах никто не спрашивал - проверяли только физическую подготовку. В полку Ступницкий получил позывной Doom - в честь любимого стиля музыки - и стал делопроизводителем, оформлял документацию. Из-за этого, правда, сослуживцы его "считали штабной крысой". В конце февраля 2022 года у молодого человека появился шанс, как он думал, повысить свой авторитет. Вскоре сообщили, что подозреваемый задержан и уже доставлен в ППД. Ступницкого вызвали, чтобы он проверил документы задержанного: у того нашли удостоверение бойца Национальной гвардии, военной части 3057. Эта военная часть - 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого, в которую в качестве отдельного полка входит и "Азов"*. Как и Ступницкий, тот оказался музыкантом: служил в военном оркестре. Он задал задержанному вопрос, зачем тот корректировал огонь и правда ли это, однако мужчина не отвечал, и тогда Артем зарезал его тремя ударами ножа в живот. Тело отвезли на свалку у завода "Азовсталь". На вопрос РИА Новости, не было у него мысли, что это ошибка и нужно разбираться, да и вообще пленный корректировщик может быть полезен, Артем признает: "Мысли уже были потом. Мне приказал офицер, а я ему доверился… Было больше злости, тогда у нас уже были раненые. Я подумал, что человек тоже причастен к этому. Мне сказал офицер, и я поступил так". Боевик признает, что сослуживцы считали его "штабной крысой", так как он только "перекладывает бумажки", и он хотел доказать им и себе, что это не так, и что он тоже "может выполнить приказ". Осознание содеянного пришло только сейчас. Сейчас Ступницкий находится под арестом, в отношении него идут следственные действия.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия