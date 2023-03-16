https://ria.ru/20230316/plennyy-1858246490.html
Азовец рассказал, как зарезал сослуживца
Азовец рассказал, как зарезал сослуживца - РИА Новости, 16.03.2023
Азовец рассказал, как зарезал сослуживца
Бывший вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий, служивший в полку "Азов"*, во время боев в Мариуполе убил человека, заподозренного, что он... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:45
2023-03-16T11:45
2023-03-16T11:45
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Бывший вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий, служивший в полку "Азов"*, во время боев в Мариуполе убил человека, заподозренного, что он наводчик. Убийц не остановило даже то, что подозреваемый оказался их сослуживцем по 12-й бригаде Нацгвардии Украины - музыкантом из военного оркестра. Тридцатипятилетний старшина Артем Ступницкий в Житомире был вокалистом известной в местных кругах металлической группы Putrefaction - группа активно выступала, записывала альбомы. В 2015 году он решил пойти в армию, чтобы заработать. "Азов"* тогда имел хорошую медийную компанию, в СМИ показывали, что это подразделение занимается, тренируется. Кроме того, у меня было большое количество татуировок на теле и не уверен был, что меня возьмут в другие батальоны - рок-татуировки разные, змеи, Япония, черепа", - рассказал РИА Новости Артем, ныне проходящий по уголовному делу в России. Его не смутило даже то, что полк имел репутацию нацистского. Впрочем, при поступлении на службу о взглядах никто не спрашивал - проверяли только физическую подготовку. В полку Ступницкий получил позывной Doom - в честь любимого стиля музыки - и стал делопроизводителем, оформлял документацию. Из-за этого, правда, сослуживцы его "считали штабной крысой". В конце февраля 2022 года у молодого человека появился шанс, как он думал, повысить свой авторитет. Вскоре сообщили, что подозреваемый задержан и уже доставлен в ППД. Ступницкого вызвали, чтобы он проверил документы задержанного: у того нашли удостоверение бойца Национальной гвардии, военной части 3057. Эта военная часть - 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого, в которую в качестве отдельного полка входит и "Азов"*. Как и Ступницкий, тот оказался музыкантом: служил в военном оркестре. Он задал задержанному вопрос, зачем тот корректировал огонь и правда ли это, однако мужчина не отвечал, и тогда Артем зарезал его тремя ударами ножа в живот. Тело отвезли на свалку у завода "Азовсталь". На вопрос РИА Новости, не было у него мысли, что это ошибка и нужно разбираться, да и вообще пленный корректировщик может быть полезен, Артем признает: "Мысли уже были потом. Мне приказал офицер, а я ему доверился… Было больше злости, тогда у нас уже были раненые. Я подумал, что человек тоже причастен к этому. Мне сказал офицер, и я поступил так". Боевик признает, что сослуживцы считали его "штабной крысой", так как он только "перекладывает бумажки", и он хотел доказать им и себе, что это не так, и что он тоже "может выполнить приказ". Осознание содеянного пришло только сейчас. Сейчас Ступницкий находится под арестом, в отношении него идут следственные действия.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html
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Азовец рассказал, как зарезал сослуживца
Азовец-металлист рассказал, как зарезал сослуживца, подозреваемого в корректировке огня
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Бывший вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий, служивший в полку "Азов"*, во время боев в Мариуполе убил человека, заподозренного, что он наводчик. Убийц не остановило даже то, что подозреваемый оказался их сослуживцем по 12-й бригаде Нацгвардии Украины - музыкантом из военного оркестра.
Тридцатипятилетний старшина Артем Ступницкий в Житомире был вокалистом известной в местных кругах металлической группы Putrefaction - группа активно выступала, записывала альбомы. В 2015 году он решил пойти в армию, чтобы заработать.
Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя
"Азов"* тогда имел хорошую медийную компанию, в СМИ показывали, что это подразделение занимается, тренируется. Кроме того, у меня было большое количество татуировок на теле и не уверен был, что меня возьмут в другие батальоны - рок-татуировки разные, змеи, Япония, черепа", - рассказал РИА Новости Артем, ныне проходящий по уголовному делу в России.
Его не смутило даже то, что полк имел репутацию нацистского. Впрочем, при поступлении на службу о взглядах никто не спрашивал - проверяли только физическую подготовку.
В полку Ступницкий получил позывной Doom - в честь любимого стиля музыки - и стал делопроизводителем, оформлял документацию. Из-за этого, правда, сослуживцы его "считали штабной крысой". В конце февраля 2022 года у молодого человека появился шанс, как он думал, повысить свой авторитет.
«
"Двадцать седьмого февраля 2022 года по рабочим группам в Telegram, через которые велись координации действий внутри подразделений, прошла информация о корректировщике, автомобиле его - подозреваемом в корректировке, наведении огня противника. Конкретно на левом берегу (Мариуполя), где находится пункт постоянной дислокации (ППД)", - вспоминает Ступницкий.
Вскоре сообщили, что подозреваемый задержан и уже доставлен в ППД. Ступницкого вызвали, чтобы он проверил документы задержанного: у того нашли удостоверение бойца Национальной гвардии, военной части 3057. Эта военная часть - 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого, в которую в качестве отдельного полка входит и "Азов"*. Как и Ступницкий, тот оказался музыкантом: служил в военном оркестре.
«
"Зашел в комнату, где велся допрос этого человека. Там находился старший офицер по работе с личным составом "Фантом" и еще один солдат, "Миник". Старший офицер сказал, что у этого человека есть переписки и группы в Viber по поводу корректировки и наведения, по поводу вознаграждений по этому делу. Указал мне на нож на столе, который лежал, и подал знак ударить его", - рассказывает боевик.
Он задал задержанному вопрос, зачем тот корректировал огонь и правда ли это, однако мужчина не отвечал, и тогда Артем зарезал его тремя ударами ножа в живот. Тело отвезли на свалку у завода "Азовсталь".
На вопрос РИА Новости, не было у него мысли, что это ошибка и нужно разбираться, да и вообще пленный корректировщик может быть полезен, Артем признает: "Мысли уже были потом. Мне приказал офицер, а я ему доверился… Было больше злости, тогда у нас уже были раненые. Я подумал, что человек тоже причастен к этому. Мне сказал офицер, и я поступил так".
Боевик признает, что сослуживцы считали его "штабной крысой", так как он только "перекладывает бумажки", и он хотел доказать им и себе, что это не так, и что он тоже "может выполнить приказ". Осознание содеянного пришло только сейчас.
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"Я об этом думаю постоянно. Я лишил жизни человека просто из приказания другого человека. Это было неверно. Я уверен, что они не могли узнать точно, виновен этот человек или нет. Я просто доверился словам старшего офицера", - признался "азовец".
Сейчас Ступницкий находится под арестом, в отношении него идут следственные действия.
* Запрещенная в России террористическая организация Пленный азовец признался, что в нацбатальоне практиковали людоедство