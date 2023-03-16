https://ria.ru/20230316/plen-1858264175.html

Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене

Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене - РИА Новости, 16.03.2023

Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене

Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:39

2023-03-16T12:39

2023-03-16T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а о них забыли, хотя во время сдачи в плен офицеры обещали, что раненых и рядовых обменяют первыми, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий. "На 84-й день боевых действий нам объявили, что выполнение боевого задания заканчивается, все должны сдать оружие. Выходили с "Азовстали"… Фраза, с которой мы выходили - нам было сказано, что обменяют сначала раненых солдат, сержантов, потом офицеров. А, по слухам, обменяли офицеров, остальные на месте. Получается, обманули", - рассказал Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России. "Не могу знать. Я думаю, кто-то есть важный, а кто-то не важный. Я, получается, в категории неважных", - отвечает Ступницкий на вопрос, почему через обмен прошли только офицеры. На вопрос, есть ли у него обида по этому поводу, он ответил: "Конечно же, есть". Такие же эмоции испытывают и другие "азовцы", которые делят с ним одну камеру, отметил он: "Говорят, что обижены на руководство". В результате многие разочаровались и в "Азове"*, и в украинской армии в целом. У Ступницкого есть четырехлетний сын, которого он уже давно не видел. Когда тот вырастет, Ступницкий не хотел бы видеть его в "Азове"*, "потому что не все так есть, как на самом деле". Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

https://ria.ru/20230201/plennye-1848922873.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр