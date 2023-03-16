https://ria.ru/20230316/plen-1858264175.html
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене - РИА Новости, 16.03.2023
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене
Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:39
2023-03-16T12:39
2023-03-16T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789421902_0:0:1854:1044_1920x0_80_0_0_bbc157711b146a0bab6fc4701b8c61bd.jpg
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а о них забыли, хотя во время сдачи в плен офицеры обещали, что раненых и рядовых обменяют первыми, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий. "На 84-й день боевых действий нам объявили, что выполнение боевого задания заканчивается, все должны сдать оружие. Выходили с "Азовстали"… Фраза, с которой мы выходили - нам было сказано, что обменяют сначала раненых солдат, сержантов, потом офицеров. А, по слухам, обменяли офицеров, остальные на месте. Получается, обманули", - рассказал Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России. "Не могу знать. Я думаю, кто-то есть важный, а кто-то не важный. Я, получается, в категории неважных", - отвечает Ступницкий на вопрос, почему через обмен прошли только офицеры. На вопрос, есть ли у него обида по этому поводу, он ответил: "Конечно же, есть". Такие же эмоции испытывают и другие "азовцы", которые делят с ним одну камеру, отметил он: "Говорят, что обижены на руководство". В результате многие разочаровались и в "Азове"*, и в украинской армии в целом. У Ступницкого есть четырехлетний сын, которого он уже давно не видел. Когда тот вырастет, Ступницкий не хотел бы видеть его в "Азове"*, "потому что не все так есть, как на самом деле". Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
https://ria.ru/20230201/plennye-1848922873.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789421902_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_51893fe9267cb6d7f9b8b5c7c59f9e9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене
Боевики "Азова" пожаловались, что их командиров обменяли, а их самих оставили в плену
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а о них забыли, хотя во время сдачи в плен офицеры обещали, что раненых и рядовых обменяют первыми, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий.
"На 84-й день боевых действий нам объявили, что выполнение боевого задания заканчивается, все должны сдать оружие. Выходили с "Азовстали"… Фраза, с которой мы выходили - нам было сказано, что обменяют сначала раненых солдат, сержантов, потом офицеров. А, по слухам, обменяли офицеров, остальные на месте. Получается, обманули", - рассказал Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России.
"Нам приказали сделать это ". В чем признались пленные азовцы
"Не могу знать. Я думаю, кто-то есть важный, а кто-то не важный. Я, получается, в категории неважных", - отвечает Ступницкий на вопрос, почему через обмен прошли только офицеры. На вопрос, есть ли у него обида по этому поводу, он ответил: "Конечно же, есть".
Такие же эмоции испытывают и другие "азовцы", которые делят с ним одну камеру, отметил он: "Говорят, что обижены на руководство".
В результате многие разочаровались и в "Азове"*, и в украинской армии в целом. У Ступницкого есть четырехлетний сын, которого он уже давно не видел. Когда тот вырастет, Ступницкий не хотел бы видеть его в "Азове"*, "потому что не все так есть, как на самом деле".
Российские войска и подразделения ДНР
окружили Мариуполь
7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация
Киев следует двойным стандартам в обмене пленными, заявила Москалькова