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Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/plen-1858264175.html
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене - РИА Новости, 16.03.2023
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене
Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:39
2023-03-16T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а о них забыли, хотя во время сдачи в плен офицеры обещали, что раненых и рядовых обменяют первыми, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий. "На 84-й день боевых действий нам объявили, что выполнение боевого задания заканчивается, все должны сдать оружие. Выходили с "Азовстали"… Фраза, с которой мы выходили - нам было сказано, что обменяют сначала раненых солдат, сержантов, потом офицеров. А, по слухам, обменяли офицеров, остальные на месте. Получается, обманули", - рассказал Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России. "Не могу знать. Я думаю, кто-то есть важный, а кто-то не важный. Я, получается, в категории неважных", - отвечает Ступницкий на вопрос, почему через обмен прошли только офицеры. На вопрос, есть ли у него обида по этому поводу, он ответил: "Конечно же, есть". Такие же эмоции испытывают и другие "азовцы", которые делят с ним одну камеру, отметил он: "Говорят, что обижены на руководство". В результате многие разочаровались и в "Азове"*, и в украинской армии в целом. У Ступницкого есть четырехлетний сын, которого он уже давно не видел. Когда тот вырастет, Ступницкий не хотел бы видеть его в "Азове"*, "потому что не все так есть, как на самом деле". Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
https://ria.ru/20230201/plennye-1848922873.html
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безопасность, россия, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова"* пожаловались, что их забыли в плену при обмене

Боевики "Азова" пожаловались, что их командиров обменяли, а их самих оставили в плену

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВыход пленных украинских боевиков с "Азовстали"
Выход пленных украинских боевиков с Азовстали - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Рядовые боевики полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), находящиеся в плену, обижаются, что их руководство прошло процедуру обмена, а о них забыли, хотя во время сдачи в плен офицеры обещали, что раненых и рядовых обменяют первыми, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий.
"На 84-й день боевых действий нам объявили, что выполнение боевого задания заканчивается, все должны сдать оружие. Выходили с "Азовстали"… Фраза, с которой мы выходили - нам было сказано, что обменяют сначала раненых солдат, сержантов, потом офицеров. А, по слухам, обменяли офицеров, остальные на месте. Получается, обманули", - рассказал Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России.
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"Не могу знать. Я думаю, кто-то есть важный, а кто-то не важный. Я, получается, в категории неважных", - отвечает Ступницкий на вопрос, почему через обмен прошли только офицеры. На вопрос, есть ли у него обида по этому поводу, он ответил: "Конечно же, есть".
Такие же эмоции испытывают и другие "азовцы", которые делят с ним одну камеру, отметил он: "Говорят, что обижены на руководство".
В результате многие разочаровались и в "Азове"*, и в украинской армии в целом. У Ступницкого есть четырехлетний сын, которого он уже давно не видел. Когда тот вырастет, Ступницкий не хотел бы видеть его в "Азове"*, "потому что не все так есть, как на самом деле".
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаБатальон "Азов"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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