https://ria.ru/20230316/platezh-1858289281.html

Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет

Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023

Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет

Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:43

2023-03-16T13:43

2023-03-16T14:08

экономика

россия

антон силуанов

российский союз промышленников и предпринимателей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736029671_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_5b50a70cbe2bf80c7afaa1600430bb40.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Ранее в четверг, выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей."Мы примерно сейчас прогнозируем ставку порядка 5% (от прироста - ред.), будем рассматривать с тем, чтоб уложиться в те параметры, которые мы определили для пополнения федерального бюджета", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20230316/platezh-1858286727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей