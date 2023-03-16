https://ria.ru/20230316/platezh-1858289281.html
Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023
Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:43
2023-03-16T13:43
2023-03-16T14:08
экономика
россия
антон силуанов
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Ранее в четверг, выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей."Мы примерно сейчас прогнозируем ставку порядка 5% (от прироста - ред.), будем рассматривать с тем, чтоб уложиться в те параметры, которые мы определили для пополнения федерального бюджета", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20230316/platezh-1858286727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Российский союз промышленников и предпринимателей
Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
Ставка единовременного платежа в бюджет составит около пяти процентов от прироста прибыли