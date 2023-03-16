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Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023
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13:36 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/platezh-1858286727.html
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет
Деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет РФ пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям, на это не стоит жалеть... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:36
2023-03-16T13:36
бюджет
бизнес
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет РФ пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям, на это не стоит жалеть денег, сказал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей. "Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям", - рассказал глава Минфина. Обращаясь к главе РСПП Александру Шохину, Силуанов добавил: "Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед".
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бюджет, бизнес, экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Бюджет, Бизнес, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет

Силуанов: деньги от платежа бизнеса в бюджет пойдут на инфраструктуру и социальные расходы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет РФ пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям, на это не стоит жалеть денег, сказал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет
15 марта, 13:23
"Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям", - рассказал глава Минфина.
Обращаясь к главе РСПП Александру Шохину, Силуанов добавил: "Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед".
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
Вчера, 13:25
 
БюджетБизнесЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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