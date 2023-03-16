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Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет

Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023

Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет

Деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет РФ пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям, на это не стоит жалеть... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:36

2023-03-16T13:36

2023-03-16T13:36

бюджет

бизнес

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет РФ пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям, на это не стоит жалеть денег, сказал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей. "Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям", - рассказал глава Минфина. Обращаясь к главе РСПП Александру Шохину, Силуанов добавил: "Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед".

https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858014758.html

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Владимир Лаврентьев

бюджет, бизнес, экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)