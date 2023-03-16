https://ria.ru/20230316/platezh-1858282764.html
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:25
2023-03-16T13:25
2023-03-16T13:46
экономика
россия
антон силуанов
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что рассчитывает на одобрение инициативы парламентариями в весеннюю сессию.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей."Деньги ждем в текущем году, мы будем проговаривать этот вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена", - сказал Силуанов."Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - добавил он на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.
https://ria.ru/20230316/platezh-1858286727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
Силуанов: бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что рассчитывает на одобрение инициативы парламентариями в весеннюю сессию.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин р
азъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет
"Деньги ждем в текущем году, мы будем проговаривать этот вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена", - сказал Силуанов.
"Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - добавил он на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.
Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет