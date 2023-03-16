https://ria.ru/20230316/platezh-1858282764.html

Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году

Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023

Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году

Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:25

2023-03-16T13:25

2023-03-16T13:46

экономика

россия

антон силуанов

андрей белоусов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что рассчитывает на одобрение инициативы парламентариями в весеннюю сессию.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей."Деньги ждем в текущем году, мы будем проговаривать этот вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена", - сказал Силуанов."Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - добавил он на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.

https://ria.ru/20230316/platezh-1858286727.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)