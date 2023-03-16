Рейтинг@Mail.ru
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 16.03.2023 (обновлено: 13:46 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/platezh-1858282764.html
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году
Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:25
2023-03-16T13:46
экономика
россия
антон силуанов
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_40df9156a843cb2cb562e7d8b98ad246.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что рассчитывает на одобрение инициативы парламентариями в весеннюю сессию.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей."Деньги ждем в текущем году, мы будем проговаривать этот вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена", - сказал Силуанов."Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - добавил он на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.
https://ria.ru/20230316/platezh-1858286727.html
https://ria.ru/20230316/platezh-1858289281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6c304acb738593a0024859cacec79845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году

Силуанов: бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в бюджет в 2023 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность заплатить единовременный платеж в бюджет РФ у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм будет таким, что выгоднее сделать это в 2023, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что рассчитывает на одобрение инициативы парламентариями в весеннюю сессию.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет
Вчера, 13:36
"Деньги ждем в текущем году, мы будем проговаривать этот вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена", - сказал Силуанов.
"Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - добавил он на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Силуанов назвал возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
Вчера, 13:43
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановАндрей БелоусовМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала