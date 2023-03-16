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Силуанов уточнил, какие компании затронет единоразовый платеж в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023
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13:12 16.03.2023 (обновлено: 17:00 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/platezh-1858277546.html
Силуанов уточнил, какие компании затронет единоразовый платеж в бюджет
Силуанов уточнил, какие компании затронет единоразовый платеж в бюджет - РИА Новости, 16.03.2023
Силуанов уточнил, какие компании затронет единоразовый платеж в бюджет
Единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:12
2023-03-16T17:00
антон силуанов
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Если говорить о том, много ли компаний затронет эта новация - нет, всего где-то одну десятую процента от всех компаний составит эта доля. И мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе, о том бизнесе, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы не менее 1 миллиарда рублей", - сказал он, выступая на съезде РСПП."Мы также предлагаем исключить из наших предложений компании нефтегазового сектора и сектора добычи угля, потому что мы дополнительные предложения по этим предприятиям уже сформировали в предыдущие годы, и в этом году тоже доуточнили механизм действия этого законодательства", - добавил Силуанов.Министр также напомнил о договоренности с бизнесом в ходе обсуждения, что сумма поступлений будет порядка 300 миллиардов рублей. "Но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будет приветствоваться", - добавил он.Силуанов заметил, что бизнес показал отличные финансовые результаты. "Если посмотреть по финансовым результатам, я приведу буквально две цифры. Если в целом сальдо, чистое сальдо по налогу на прибыль за 2018-2019 доковидные года составляло порядка 16 триллионов рублей, то в 2021 году эта цифра составляет 34 триллиона рублей, а за 2022 год - сейчас оценки пока еще отчетности нет - порядка 26 триллионов рублей. Это же хорошо, правда. Мы радуемся за бизнес. Отлично, отличный результат", - сказал министр."Мы сейчас подготовим предложение на уровне законодательства, чтобы через налогообложение разницы исторической прибыли и прибыли, которая сформировалась за последние годы, централизовать (средства - ред.) для реализации наших программ, в том числе и для поддержки бизнеса", - добавил Силуанов.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230315/vznos-1858009628.html
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антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика
Антон Силуанов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Экономика
Силуанов уточнил, какие компании затронет единоразовый платеж в бюджет

Силуанов: единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1 процента российских компаний

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если говорить о том, много ли компаний затронет эта новация - нет, всего где-то одну десятую процента от всех компаний составит эта доля. И мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе, о том бизнесе, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы не менее 1 миллиарда рублей", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
"Мы также предлагаем исключить из наших предложений компании нефтегазового сектора и сектора добычи угля, потому что мы дополнительные предложения по этим предприятиям уже сформировали в предыдущие годы, и в этом году тоже доуточнили механизм действия этого законодательства", - добавил Силуанов.
Министр также напомнил о договоренности с бизнесом в ходе обсуждения, что сумма поступлений будет порядка 300 миллиардов рублей. "Но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будет приветствоваться", - добавил он.
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Силуанов заметил, что бизнес показал отличные финансовые результаты. "Если посмотреть по финансовым результатам, я приведу буквально две цифры. Если в целом сальдо, чистое сальдо по налогу на прибыль за 2018-2019 доковидные года составляло порядка 16 триллионов рублей, то в 2021 году эта цифра составляет 34 триллиона рублей, а за 2022 год - сейчас оценки пока еще отчетности нет - порядка 26 триллионов рублей. Это же хорошо, правда. Мы радуемся за бизнес. Отлично, отличный результат", - сказал министр.
"Мы сейчас подготовим предложение на уровне законодательства, чтобы через налогообложение разницы исторической прибыли и прибыли, которая сформировалась за последние годы, централизовать (средства - ред.) для реализации наших программ, в том числе и для поддержки бизнеса", - добавил Силуанов.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.
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