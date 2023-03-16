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Перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН, считают в Белом доме - РИА Новости, 16.03.2023
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21:01 16.03.2023 (обновлено: 21:38 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/peremirie-1858443144.html
Перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН, считают в Белом доме
Перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН, считают в Белом доме - РИА Новости, 16.03.2023
Перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН, считают в Белом доме
Перемирие на Украине прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН, заявил представитель Белого... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:01
2023-03-16T21:38
в мире
украина
джон кирби
оон
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Перемирие на Украине прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта.Представитель Белого дома добавил, что введение режима прекращения огня означало бы признание новых российских территорий. Кроме того, по его словам, Москва использовала бы перемирие для перегруппировки, укрепления позиций и дальнейшего наступления. Кирби отметил, что Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Украины.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли. При этом в ноябре 2022 года он заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Кроме того, Зеленский указывал на необходимость предоставить Киеву международные гарантии безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он также заявил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850010534.html
https://ria.ru/20230106/putin-1843251325.html
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в мире, украина, джон кирби, оон, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, большая двадцатка
В мире, Украина, Джон Кирби, ООН, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Киев, Большая двадцатка
Перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН, считают в Белом доме

Белый дом считает, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Перемирие на Украине прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта.
«

"По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что введение режима прекращения огня означало бы признание новых российских территорий. Кроме того, по его словам, Москва использовала бы перемирие для перегруппировки, укрепления позиций и дальнейшего наступления. Кирби отметил, что Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине
6 февраля, 13:06
Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли. При этом в ноябре 2022 года он заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США
6 января, 12:22
Кроме того, Зеленский указывал на необходимость предоставить Киеву международные гарантии безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он также заявил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Депутаты АдГ представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной
8 февраля, 15:19
 
В миреУкраинаДжон КирбиООНРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКиевБольшая двадцатка
 
 
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