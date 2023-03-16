https://ria.ru/20230316/peregovory-1858258016.html
Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии
Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии - РИА Новости, 16.03.2023
Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии
Президент России Владимир Путин и его югоосетинский коллега Алан Гаглоев проведут ранне отложенный рабочий визит в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:22
2023-03-16T12:22
2023-03-16T15:10
южная осетия
политика
алан гаглоев
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_33c05b4b20115dd2b13920aa5dfd813f.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его югоосетинский коллега Алан Гаглоев проведут ранне отложенный рабочий визит в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В феврале сообщалось, что Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него выявили коронавирусную инфекцию. Глава закавказской республики ушел на карантин и проходил лечение в Москве. Сообщалось, что 1 марта он вылечился после коронавируса."Сегодня состоится как раз отложенный ранее по медицинским причинам рабочий визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева", - сообщил Песков журналистам, отметив, что отношения с Южной Осетией для РФ очень важны.Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство РФ.
https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html
южная осетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_d80715cfe1b07702e5a54944b1e8b57b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, политика, алан гаглоев, россия, владимир путин
Южная Осетия, Политика, Алан Гаглоев, Россия, Владимир Путин
Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии
Президент Путин в четверг проведет переговоры с главой Южной Осетии Гаглоевым
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его югоосетинский коллега Алан Гаглоев проведут ранне отложенный рабочий визит в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В феврале сообщалось, что Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него выявили коронавирусную инфекцию. Глава закавказской республики ушел на карантин и проходил лечение в Москве. Сообщалось, что 1 марта он вылечился после коронавируса.
"Сегодня состоится как раз отложенный ранее по медицинским причинам рабочий визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева", - сообщил Песков журналистам, отметив, что отношения с Южной Осетией для РФ очень важны.
Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство РФ.
Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев