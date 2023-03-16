https://ria.ru/20230316/peregovory-1858258016.html

Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии

Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии - РИА Новости, 16.03.2023

Путин проведет переговоры с главой Южной Осетии

Президент России Владимир Путин и его югоосетинский коллега Алан Гаглоев проведут ранне отложенный рабочий визит в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:22

2023-03-16T12:22

2023-03-16T15:10

южная осетия

политика

алан гаглоев

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его югоосетинский коллега Алан Гаглоев проведут ранне отложенный рабочий визит в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В феврале сообщалось, что Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него выявили коронавирусную инфекцию. Глава закавказской республики ушел на карантин и проходил лечение в Москве. Сообщалось, что 1 марта он вылечился после коронавируса."Сегодня состоится как раз отложенный ранее по медицинским причинам рабочий визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева", - сообщил Песков журналистам, отметив, что отношения с Южной Осетией для РФ очень важны.Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство РФ.

https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная осетия, политика, алан гаглоев, россия, владимир путин