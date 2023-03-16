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Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта - РИА Новости, 16.03.2023
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:39
2023-03-16T12:39
2023-03-16T12:54
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта", - сказал Володин в начале пленарного заседания.Ранее в четверг источник РИА Новости сообщил, что Дума поддержала это предложение без голосования.
https://ria.ru/20230312/mishustin-1857303366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
Спикер Госдумы Володин подтвердил, что отчет правительства пройдет 23 марта