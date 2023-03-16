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Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта - РИА Новости, 16.03.2023
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12:39 16.03.2023 (обновлено: 12:54 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/otchet-1858264361.html
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта - РИА Новости, 16.03.2023
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:39
2023-03-16T12:54
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта", - сказал Володин в начале пленарного заседания.Ранее в четверг источник РИА Новости сообщил, что Дума поддержала это предложение без голосования.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

Спикер Госдумы Володин подтвердил, что отчет правительства пройдет 23 марта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта", - сказал Володин в начале пленарного заседания.
Ранее в четверг источник РИА Новости сообщил, что Дума поддержала это предложение без голосования.
Премьер Мишустин выступает с отчетом правительства перед Госдумой - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме
12 марта, 09:20
 
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