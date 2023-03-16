https://ria.ru/20230316/otchet-1858264361.html

Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта - РИА Новости, 16.03.2023

Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:39

2023-03-16T12:39

2023-03-16T12:54

политика

госдума рф

вячеслав володин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, дату отчета перед пленарном заседании обсудили с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта", - сказал Володин в начале пленарного заседания.Ранее в четверг источник РИА Новости сообщил, что Дума поддержала это предложение без голосования.

https://ria.ru/20230312/mishustin-1857303366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, вячеслав володин, россия