https://ria.ru/20230316/otchet-1858257209.html

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2023

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:19

2023-03-16T12:19

2023-03-16T12:26

госдума рф

политика

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Предлагается назначить отчёт на 23 марта. Будет один вопрос на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства, отметив, что такой вопрос в начале пленарного заседания поднял спикер ГД Вячеслав Володин.Собеседник агентства добавил, что Дума поддержала это предложение без голосования.Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам Совета.

https://ria.ru/20230314/strategiya-1857872672.html

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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин