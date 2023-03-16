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Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2023
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:19
2023-03-16T12:19
2023-03-16T12:26
госдума рф
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Предлагается назначить отчёт на 23 марта. Будет один вопрос на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства, отметив, что такой вопрос в начале пленарного заседания поднял спикер ГД Вячеслав Володин.Собеседник агентства добавил, что Дума поддержала это предложение без голосования.Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам Совета.
https://ria.ru/20230314/strategiya-1857872672.html
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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, на пленарном заседании будет один вопрос