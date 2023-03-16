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Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2023
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12:19 16.03.2023 (обновлено: 12:26 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/otchet-1858257209.html
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2023
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:19
2023-03-16T12:26
госдума рф
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Предлагается назначить отчёт на 23 марта. Будет один вопрос на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства, отметив, что такой вопрос в начале пленарного заседания поднял спикер ГД Вячеслав Володин.Собеседник агентства добавил, что Дума поддержала это предложение без голосования.Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам Совета.
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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил источник

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, на пленарном заседании будет один вопрос

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, это будет единственным вопросом на пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Предлагается назначить отчёт на 23 марта. Будет один вопрос на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства, отметив, что такой вопрос в начале пленарного заседания поднял спикер ГД Вячеслав Володин.
Собеседник агентства добавил, что Дума поддержала это предложение без голосования.
Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам Совета.
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