https://ria.ru/20230316/ostanki-1858207190.html

СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР

СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023

СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР

Следователи СК РФ установят личности шести человек, предположительно, расстрелянных украинскими силовиками, чьи останки подняли из братской могилы под... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:31

2023-03-16T09:31

2023-03-16T09:59

луганская народная республика

северодонецк

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858212175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddc308e55cc071ebe7581cbb6d49a5ce.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ установят личности шести человек, предположительно, расстрелянных украинскими силовиками, чьи останки подняли из братской могилы под Северодонецком, передает корреспондент РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти установят личности шести человек, чьи останки извлекли из коллективного захоронения возле поселка Боровское к югу от Северодонецка. По словам местных жителей, этих военнослужащих взяли в плен и расстреляли киевские силовики, которые держали позиции в этом лесу.

https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858094759.html

луганская народная республика

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извлечение останков расстрелянных бойцов Народной милиции ЛНР под Северодонецком Под Северодонецком из братской могилы извлекли останки шести бойцов, предположительно пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, их расстреляли боевики киевского режима. Личности погибших будут устанавливать следователи. 2023-03-16T09:31 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф)