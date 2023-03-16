https://ria.ru/20230316/ostanki-1858207190.html
СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР
СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР
Следователи СК РФ установят личности шести человек, предположительно, расстрелянных украинскими силовиками, чьи останки подняли из братской могилы под... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:31
2023-03-16T09:31
2023-03-16T09:59
луганская народная республика
северодонецк
следственный комитет россии (ск рф)
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ установят личности шести человек, предположительно, расстрелянных украинскими силовиками, чьи останки подняли из братской могилы под Северодонецком, передает корреспондент РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти установят личности шести человек, чьи останки извлекли из коллективного захоронения возле поселка Боровское к югу от Северодонецка. По словам местных жителей, этих военнослужащих взяли в плен и расстреляли киевские силовики, которые держали позиции в этом лесу.
https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858094759.html
луганская народная республика
северодонецк
РИА Новости
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Извлечение останков расстрелянных бойцов Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Под Северодонецком из братской могилы извлекли останки шести бойцов, предположительно пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, их расстреляли боевики киевского режима. Личности погибших будут устанавливать следователи.
2023-03-16T09:31
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф)
Луганская Народная Республика, Северодонецк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР
СК установит личности шестерых погибших, чьи останки подняли из братской могилы в ЛНР