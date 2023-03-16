https://ria.ru/20230316/oshibka-1858309090.html

В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву

В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву - РИА Новости, 16.03.2023

В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву

Решение Зеленского удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями для киевского режима, считают журналисты американского телеканала NBC. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:39

2023-03-16T14:39

2023-03-16T16:26

в мире

артемовск

украина

москва

денис пушилин

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d8de61df36c2b908eb0127d56127aef1.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение Зеленского удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями для киевского режима, считают журналисты американского телеканала NBC.Как пишет автор статьи Митхил Аггарвал, вместо того чтобы вывести силы из города, украинский президент приказал удвоить ставки в этой ситуации."Теперь, когда наступление Москвы усиливается, ряд наблюдателей задается вопросом, не продиктовано ли решение Киева укрепить этот район, а не отступать больше политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой", — пояснил журналист.Странным такое решение Киева посчитал и военный эксперт Конрад Музыка, директор аналитической компании Rochan Consulting.В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска. По его словам, хотя основная дорога для выхода из города находится под огневым контролем "Группы Вагнера" и доставка подкрепления, продовольствия и личного состава для противника крайне затруднена, признаков, что Украина собирается выводить войска из города, нет.

https://ria.ru/20230316/pomosch-1858275059.html

https://ria.ru/20230316/vsu-1858230266.html

артемовск

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, артемовск, украина, москва, денис пушилин, nbc