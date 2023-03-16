https://ria.ru/20230316/oshibka-1858309090.html
В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву
В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву - РИА Новости, 16.03.2023
В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву
Решение Зеленского удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями для киевского режима, считают журналисты американского телеканала NBC. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:39
2023-03-16T14:39
2023-03-16T16:26
в мире
артемовск
украина
москва
денис пушилин
nbc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d8de61df36c2b908eb0127d56127aef1.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение Зеленского удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями для киевского режима, считают журналисты американского телеканала NBC.Как пишет автор статьи Митхил Аггарвал, вместо того чтобы вывести силы из города, украинский президент приказал удвоить ставки в этой ситуации."Теперь, когда наступление Москвы усиливается, ряд наблюдателей задается вопросом, не продиктовано ли решение Киева укрепить этот район, а не отступать больше политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой", — пояснил журналист.Странным такое решение Киева посчитал и военный эксперт Конрад Музыка, директор аналитической компании Rochan Consulting.В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска. По его словам, хотя основная дорога для выхода из города находится под огневым контролем "Группы Вагнера" и доставка подкрепления, продовольствия и личного состава для противника крайне затруднена, признаков, что Украина собирается выводить войска из города, нет.
https://ria.ru/20230316/pomosch-1858275059.html
https://ria.ru/20230316/vsu-1858230266.html
артемовск
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_af8982aa5d1ea93103d85327b2afcd81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина, москва, денис пушилин, nbc
В мире, Артемовск, Украина, Москва, Денис Пушилин, NBC
В США назвали ошибку Зеленского, которая дорого обойдется Киеву
NBC: Зеленский совершил большую ошибку, приказав продолжить удерживать Артемовск